【新春走基层】谢慧莹：让政务效率再高一些

梁伟奇向谢慧莹反映问题。
西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 邹毅） 今年是我省确定的“营商环境提升年”，这两天，西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局局长谢慧莹并没有因为春节临近而闲着，仍然在为减少企业审批环节、改善营商环境而忙碌着。
谢慧莹：“有什么需要我们来给你们提供帮助支持的，您觉得还有哪些方面来进一步来完善和保障的？”
在陕西中医药大学第二附属医院迁建项目工地里，西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局局长谢慧莹，正在了解工程建设进展情况。而对于项目经理梁伟奇来说，最关心的还是投资环境的保障措施。
梁伟奇：“目前我们下面的多分公司在咱们陕西也做了一些项目，公司领导对咱们的沣西新城也非常感兴趣，目前我们沣西新城对整个投资开发这边有没有什么好的保障措施，或者说，有没有什么一些优惠政策？”
梁伟奇的话音刚落，谢慧莹就给出了答案。
谢慧莹：“我想企业无非考虑到企业拿地快不快，手续办理的快不快，进地快不快，这三个快不快也是检验整个沣西新城内部工作的效率，包括我们自己的行政效能的考量，我们想打造的是50个工作日内，完成建设工程项目的从立项一直到拿到施工许可证的办理。”
谢慧莹的一番话，让梁伟奇吃了颗“定心丸”。目前，西咸新区沣西新城在涉及企业办事方面，采取的是“一企一议”的办法，根据每个企业的不同特点，量身打造服务措施。
谢慧莹：“那么做了所有的这些事情，就是为了筑巢引凤，最大程度的保障企业的运营。”
编辑： 王瑜
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