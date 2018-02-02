用卫星探索地震预测  陕西力量为“张衡一号”打call

“张衡一号”成功发射。央广网 发
西部网讯（记者 刘望 通讯员 张昊）2月2日15时51分，我国自主研制的首颗电磁监测试验卫星“张衡一号”在酒泉成功发射。该卫星的成功发射使得我国首次具备全疆域和全球三维地球物理场动态监测能力，成为唯一拥有在轨运行的多载荷、高精度地震监测试验卫星的国家。位于西安航天基地的航天科技集团五院西安分院提供的数传分系统，让张衡一号接收到的监测数据能够快速、准确地传回地面。
通过卫星电磁监测发现地壳异动获得地震信息被认为是一个很有希望的尝试。郭立平 绘
地震预测是世界性的难题。世界上和我国大约从20世纪50、60年代才开启地震研究，经过50多年的努力，取得了一定进展。一旦发生强烈地震，地球内部的电磁信息就会出现异常，如果卫星将接收数据传回地面，就能为工作人员的预测提供一定的依据。因而通过卫星电磁监测的方法发现地壳异动，获得地震即将发生的信息在学界被认为是一个很有希望的尝试。
航天五院西安分院将张衡一号的数传分系统电磁性能做到最优。郭立平 绘
卫星接收了电磁信息，怎么向地面迅速地传回准确的地震信息，为挽救更多的生命，提供宝贵的时间？为了将卫星搜集到的地球电磁信息准确传回研究人员手中，航天五院西安分院的设计师们花了四年时间，将张衡一号的数传分系统电磁性能做到最优。
张衡一号卫星还能为航空航天、通讯导航、大气等多个领域提供空间电磁环境监测数据。郭立平 绘
张衡一号卫星是我国地球物理场探测卫星计划的首发星，它不仅仅是对地观测的科学卫星，还是对空间环境直接观测的卫星。空间电磁环境对于通讯、导航、航天、航空以及大气层环境都有重要的作用，因此张衡一号卫星还能为航空航天、通讯导航、大气等多个领域提供空间电磁环境监测数据，为空间科学研究和应用服务。
利用卫星观测地震，还将突破许多限制。郭立平 绘
利用卫星观测地震，将突破许多限制。例如青藏高原、海洋等地震台网不能完全覆盖地区，通过卫星就可以实现全疆域的实时观测。张衡一号电磁监测试验卫星在轨运行的5年中，将以标准手段对我国6级以上、全球7级以上的地震进行电磁监测，通过大量的数据积累和震例分析，有望找到其中规律，推动我国地震观测预测技术的发展。
编辑： 刘望
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