考研成绩明日起陆续公布 按招生单位公布方式查询

西部网讯（记者 彭芬）记者今天（2月2日）从省招办获悉，2月3日起，陕西省2018年全国硕士研究生招生考试初试成绩由各招生单位陆续公布，考生可按照所报考招生单位发布的具体查询方式查询。

考生如对本人成绩存有异议，可在规定时间内向所报考的招生单位提出复查申请，具体的受理方式和程序，参见各招生单位的有关规定。

编辑： 彭芬