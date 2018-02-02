【微观】陕西女职工将有痛经假 西安户籍新政又放大招

“江海已挟春风嫩，朔雪犹飞腊月寒”。在一轮接一轮的降雪降温中，我们终于和冷峻的一月告别，准备迎接春意渐暖的二月。最近这两周，微博里的陕西都发生了哪些大事，你还记得吗？
【老陕最关心】
1月24日至31日召开的陕西两会，回顾了过去这5年陕西所取得的成就，也绘制2018年陕西发展的蓝图。展望2018年，陕西需要答好“八道题”：加快构建现代化经济体系；努力走在创新驱动发展前列；农业全面升级，农村全面进步，农民全面发展；更加主动融入“一带一路”大格局；激发区域发展新活力；坚持在发展中保障和改善民生；加快建设美丽陕西；建设人民满意的服务型政府。新时代的蓝图已经绘就，前进的号角已经吹响，2018年，继续撸起袖子加油干！
上一波雨雪天气还未走远，1月23日，陕西多地又发布了暴雪蓝色预警。这一次，西安市认真吸取了此前处置不力的深刻教训。让市民惊喜的是，一夜之间，大街小巷的积雪竟没了踪影，出行交通格外顺畅。
哪有什么岁月静好，不过是有人替你负重前行！在这轮降雪中，“清雪人”不知疲倦地奋战在一线，企业、爱心人士、普通民众也不甘落后，有的自发除雪，有的送来爱心午餐……网友评论：“暖暖的惊喜，莫大的用心，从第一场大雪的措手不及，到第二场大雪的井然有序，这场翻身仗的胜利让老百姓有了更多的获得感和幸福感。”
【西安新鲜事】
1月19日，西安新的落户政策——“学历落户”开始试运行，大中专毕业生，只需要提供毕业生本人身份证、毕业证就可到就近派出所办理。2月1日，西安市再推落户新举措，全面公布户籍工作“一指南、两规范”，大幅简化落户流程、提升服务标准，按照流程最简，效率最高、服务最优的目标，推进窗口服务升级和办事流程再造。
不少网友为西安升级版的“户籍新政”点赞：“落户范围越来越广，不再局限于大学生，流程也越来越简化”；也有网友认为：“简化手续，提高效率值得肯定，问题是如何留住人才才是关键”；还有网友说：“落户是方便了，可看看居住证办理的繁琐流程，证明材料啥时候能简化呢？”
“出行越来越方便了”，是西安市民最近一个月的切身感受。新年伊始，西安地铁开通了支付宝扫码乘车。近日，马化腾也来西安了。1月30日，陕西与腾讯深化合作系列项目签约，西安将与腾讯合作，成为全国首个“微信办照”城市。此外，本次合作还将落地西安公共交通乘车码项目。项目全面落地后，市民可持微信二维码便捷乘坐西安地铁、西安公交，实现“先乘车后付费”。
【市民微热议】
此前，关于“痛经假”的话题就备受女同胞们关注。而最近，有消息称：3月1日起《陕西省实施女职工劳动保护特别规定》正式施行，为女职工在经期、孕期、产期及哺乳期提供特别的劳动保护。其中规定，女职工因患重度痛经或月经量过多不能正常工作的，凭二级以上医疗机构证明，可向单位申请1-2天休假。
有网友表示：“痛经的女孩子伤不起，想来陕西工作”；但也有网友认为政策人性化但不够现实，“痛经的时候哪有精力去医院开证明，再跑一圈回单位会痛晕的”；还有网友担心：“政策虽然体现了关怀女性，但不可否认，这也会给女性面试带来一定的困难。”
1月31日，记者从西安市人社局了解到，从今年1月1日起，西安市将生育津贴纳入生育保险支付范围。参加西安市生育保险的女职工休产假时，按国家规定的产假天数享受生育津贴。女职工享受的生育津贴，以女职工生育或流产时所在用人单位上年度职工月平均工资×12（月份）÷365（天数）×产假具体天数，一次性计发。网友评论：“终于突破全国都有，就西安没有的局面，还是得赞一个！”
为西安市民服务了31年的五路口天桥，在经历几次拆除传言后，最终还是退役了。1月16日下午，西安市市政公用局发布公告：为提升城市环境，决定从1月19日开始对五路口环形天桥进行拆除。1月18日，不少市民从四面八方来到桥上拍照，市民难说再见，只能让镜头留住回忆。
有网友说：“五路口天桥几乎是西安的一个地标了。城市发展的需要，就要结束它的使命了。上世纪末的天桥上，卖假发票的，卖魔术扑克的，各种小商小贩，历历在目……”
还有网友表达了对这座天桥的不舍：“小时候特别不喜欢过天桥，懒得走楼梯，可是当它要被拆的时候，却觉得很舍不得。就像一个一直和你对着干，跟你互怼，你很讨厌的人不在了，觉得失落和难过。”
【平凡中坚守】
寒冬之中，总有一些人和事让我们动容。1月25日西安大雪，一千多名交警上路铲除积雪、疏导交通。90后辅警李天成从早上5点起忙于执勤，没有留意帽檐上融化的雪水已结成冰凌，同事发现后拍下了这张“冰凌交警”的照片。网友：为所有默默坚守岗位的工作者致敬，辛苦了！
华山的长空栈道，在万仞绝壁上镶嵌石钉搭木椽而筑。每次下雪，景区工作人员便会系好安全绳索，带上防滑脚链，在百米悬崖上扫雪，侧身就是万丈深渊，他们成为了“最危险的扫雪人”。网友：自古华山一条路，雪后方显真英雄。
（整合编辑：蔡菲菲）
编辑： 蔡菲菲
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