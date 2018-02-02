西安火车站地区春运工作启动 实行24小时保洁巡逻

西安火车站地区2018年春运暨“四优一建”工作正式启动。
西部网讯（记者 熊惠玲）用优美的环境、优良的秩序、优质的服务、优秀的队伍，创建美丽广场。今天（2月2日）上午，由火车站地区联席会商工作小组办公室统一组织的西安市火车站地区2018年春运暨“四优一建”工作正式启动。西安火车站管委会、西安公安局新城分局等20家单位将联合展开为期40天的火车站地区春运综合治理。
据了解，由于今年春节相比往年推后约有半个月，学生假期和春节假期相对错开，务工流、学生流、探亲流相互叠加的压力会有所缓解，节前客流将呈现启动早、周期长的特点。
打造优美环境 实行24小时清扫保洁
记者了解到，春运期间，火车站管委会、解放门街道办事处、中山门街道办事处针对火车站广场及周边区域人流、物流、车流增大的实际情况，将采取增加保洁人员、增加保洁班次、延长保洁班时等方法，强化各区域清扫保洁力度。火车站管委会实行24小时清扫保洁。
同时，三个部门将定期发动驻地企事业单位、商户门店开展大擦洗活动不少于6次，擦洗城市家具、清掏绿篱绿带、清洗路面灰带，确保火车站广场及周边区域干净、整洁、美丽。
实行24小时巡逻 对服务质量进行明察暗访
公安新城分局、公安站前分局、铁路公安处将组织警力，坚持24小时巡逻，24小时接处警。针对长期盘踞在火车站地区的违法犯罪嫌疑人员、扰乱公共秩序人员，建立信息资料库，形成重点人重点掌握、区域区情密切监测的预警处置机制。
针对各类“托”强拉硬拽、欺诈旅客的行为，公安部门要加大打击处置力度，以置留、处罚、拘留为主，批评教育为辅，从严、从重、从快查处。
火车站管委会、工商、卫计、食药监、物价、旅游、烟草、质监等部门将持续开展市场经营秩序专项整治，对旅行社、商户门店、餐饮酒店的经营场所、经营行为、服务质量进行明察暗访，通过逐一建档、一店一策、专项整改，实现行业自律显著提升，旅客出行和谐舒心。
多渠道提供出行信息 开放“临时救助点”
春运期间，西安火车站、陕西省西安汽车站将利用电视、广播、短信、微博、微信等渠道，及时发布天气变化等出行信息，增添供水供暖设施，在重点部位设置安检须知、报警提示、公路铁路出行信息。
新城区民政局将加强地区民政救助工作，通过开放“临时救助点”、发放“求助卡”、棉衣棉被为流浪乞讨人员提供生活保障。
火车站地区联席会商工作小组办公室每天对火车站地区日常工作开展情况进行监测，针对存在问题以预警、协查、督办函形式发送各成员单位。涉及到驻地企事业单位内部管理问题，由各单位按照内部管理规定对相关科室、责任人进行处理，并报火车站地区联席会商工作小组办公室备案。
编辑： 熊惠玲
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