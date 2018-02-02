秦知道丨44人履新省级政法系统一把手 9人为西北政法校友

目前，2018年省级两会陆续闭幕，截至2月1日，全国31个省市区的省级公检法一把手全部完成换届。根据陕西头条《秦知道》记者统计，本次全国省级公检法系统换届有44人履新，其中有9人曾就读于西北政法大学。

西部网、陕西头条记者梳理发现，本轮省级公检法一把手密集调整涉及28个省市区，有6人履新省级公安厅厅长、20人履新省级高级人民法院院长、18人履新省级人民检察院检察长。

根据相关规定，本轮新当选的省级人民检察院检察长还须报经最高人民检察院提请全国人大常委会批准。此外，还有湖南、辽宁2个省区在刚刚召开的省级人大会议上选举产生了新任省级人民检察院检察长，但没有公开具体当选人信息。

值得注意的是，本轮省级公检法系统人事调整后，一大显著特点则是从“五院四系”中走出的领导占比非常高。

“五院四系”是新中国成立初期，由中央人民政府统一部署规划，在全国高等学校实行院系调整，使全国各大区建立了北京政法学院（现中国政法大学）、华东政法学院（现华东政法大学）、中南政法学院（现中南财经政法大学）、西南政法学院（现西南政法大学）、西北政法学院（现西北政法大学）。此外在北京大学、中国人民大学、吉林大学、武汉大学等综合性大学相继设立和恢复了法律系，使中国的法学教育初具规模。

本轮履新省级公检法系统一把手的44人中，仅西北政法大学校友就有9人，占比接近五分之一，涉及省级公安、检察、法院，在全国东、中、西部地区均有分布。

资料图：时任西北政法大学校长的贾宇为毕业生致辞。

贾宇：毕业致辞刷爆朋友圈的“网红”校长

贾宇生在西部，长在西部，是西北地区第一位法学博士研究生导师。不少东部高校曾向他发出邀请，并许以重任，但被他一一谢绝了。他说：“我虽然知道外面有更大的舞台，但对我来说，西部的舞台也够大，母校的舞台也够大，能在这儿踏踏实实做点事情，我毫无遗憾。”

2016年贾宇在给毕业生寄语的同时致歉：“学校还有很多不尽如人意的地方，比如说，让同学们年年酷暑，无处可乘凉，进寝室、桑拿房——汗湿裳、床板烫 ，毕业前还在呼吁 装空调，贾校长 ”。不到一年，西北政法大学的所有寝室都装上了空调。

2017年7月3日，时任西北政法大学校长贾宇的一篇《立身为公 力学达成 行稳致远》毕业典礼致辞瞬间刷爆西北政法大学学子的朋友圈。

就在同一天，陕西省人民政府下发了免去贾宇西北政法大学校长职务的通知，这也就意味着贾宇7月3日的毕业典礼致辞真的成为他本人向西法大告别的最后一课。 面对贾宇在毕业致辞中“此去前程似锦，他日相逢依旧赤诚”的祝福，西法大的学子们用“愿你出走半生，归来仍是少年”作出了真诚的回应。

本轮人事调整，55岁的贾宇任浙江省人民检察院党组书记、检察长。

资料图：时任山西省公安厅厅长杨景海。

杨景海：在家乡甘肃法检系统工作三十余年的政法干部

1983年，21岁的杨景海从西北政法毕业后，回到家乡甘肃省检察院任书记员，此后的二十多年，杨景海一直在甘肃检察系统工作，期间担任过检察院、反贪局副局长，横跨正法系统多个领域。一直到2005年杨景海从甘肃省检察院副检察长的任上调至甘肃省委担任政法委副书记。

6年后，2011年杨景海从甘肃省委政法委副书记一职转任兰州市委副书记、市纪委书记。又过了不到2年，2013年杨景海再次调任甘肃省司法厅党委书记、厅长。

2017年，参加工作三十多年间所任职务横跨政法部门多个领域的杨景海第一次离开了家乡甘肃，入晋担任山西省公安厅厅长、党委书记、督察长。2017年刚刚担任山西公安厅厅长的杨景海前往山西省交警总队调研时指出要切实增强队伍规范执法、为民服务的宗旨意识，不断树立山西交警良好形象。

本轮人事调整，56岁的杨景海任山西省人民检察院党组书记、检察长。

资料图：时任甘肃省高级人民法院副院长李琪林。

李琪林：甘肃法院系统工作三十余年 首次离开甘肃任职

李琪林1983年从西北政法毕业后回到家乡甘肃工作。不同的是，李琪林最初在甘肃省嘉峪关市中级人民法院书记员，此后担任过审判员、经济庭庭长等职务，直至2002年从甘肃省嘉峪关市中级人民法院副院长一职转任甘肃陇南地区中级人民法院院长。

2年以后，2004年李琪林升任甘肃省高级人民法院副院长一职至今已有将近14年之久。

担任甘肃省高院副院长期间，李琪林曾提出要深入推进量刑规范化建设，探索研究扩大轻刑快审适用范围，尽量缩短办案周期，不断提高办案效率，探索研究行政案件异地管辖后所面临的困境和难题，努力处理好便民与维护司法公正的关系。

本轮人事调整，57岁的李琪林任内蒙古自治区人民检察院党组书记、检察长。

资料图：张甲天任海口海事法院院长期间曾开庭审理涉南海案件。

张甲天：曾公开开庭审理涉南海案件的海事法院院长

公开资料显示，张甲天跟李琪林同为1983年从西北政法学院法律专业毕业，张甲天毕业后又考入中国人民大学刑事诉讼法专业就读研究生。

1986年张甲天硕士毕业后回到家乡陕西历任陕西省委政法委政策法律研究处干部、副主任科员、主任科员、副处级研究员。

1993年张甲天离开陕西前往海南，历任海南省法制局、体改办干部，并于1996年任海口市司法局长、党组书记。此后的十年间，张甲天又先后担任海口市政府副秘书长、海口市新华区长，海口市检察院副检察长、党组副书记(正处级)、检察长、党组书记。2008年起张甲天又任海南省高级人民法院党组成员、纪检组组长、审委会委员。

2013年，张甲天转任海口海事法院院长、党组书记。担任海事法院院长期间，曾公开开庭审理了一起涉及我国南海案件，由院长亲自担任审判长，带领审判团队直接审理案件，在审判一线靠前指挥，实现由行政管理、案件审批转向直接办案。

本轮人事调整，57岁的张甲天任山东省高级人民法院党组书记、院长。

资料图：时任三沙市委书记田湘利率领三沙市党员领导干部瞻仰中共琼崖一大会址，并重温入党誓词。

田湘利：曾任新中国最年轻城市市委书记

田湘利是江苏如东人，出生于湖南长沙，1981年参加工作以来，曾先后担任长沙市中级法院书记员、助理审判员、审判员，1988年调任海南省高级法院人事副处长，随后又在三亚市中级人民法院任副院长、院长。

2005年—2007年，田湘利在任海南省海南中级人民法院院长、党组书记期间，在西北政法大学法律专业在职学习，获法律硕士学位。

硕士毕业后，田湘利回到先后海南任高级人民法院副院长、党组副书记，海南省政法委副书记，并于2017年起任新中国最年轻城市三沙市委书记。

本轮人事调整，56岁的田湘利任福建省政府副省长、党组成员，省公安厅党委书记。

资料图：时任青海省检察院党组副书记、副检察长朱雅频。

朱雅频：强调生态环境检察工作 体现绿色环保价值取向

朱雅频是河南内乡人，1987年从西北政法学院法律系法律专业毕业后来到青海，担任了两年的青海省高级人民法院法律业余大学青海分校教师。

1989年起，朱雅频先后担任青海省高级人民法院书记员，办公室主任、审判员，并于2001年担任青海海南州中级人民法院院长，2006年起转任西宁市中级人民法院院长，2012年起担任青海省人民检察院党组副书记、副检察长。

时任青海省人民检察院副检察长的朱雅频曾以一名普通党员的身份参加了组织生活会，开展自我批评时表示，作为一名在检察机关工作的党员干部，要加强生态环境检察工作，结合检务保障工作进行思考和谋划，相关工作方式要与生态环境检察工作的要求相符，通过对财、物精细化管理实现资源节约，体现绿色环保价值取向。

本轮人事调整，52岁的朱雅频任西藏自治区人民检察院党组书记、检察长。

资料图：时任河南省高级人民法院副院长田立文。

田立文：工人教师出身的省高院院长

田立文1975年参加工作，曾在河南省安阳市砂轮厂当人工人，后又担任安阳市第二十中学教师。

1985—1988年，田立文在西北政法学院法律系读取中国刑法专业硕士研究生，毕业后先后担任河南省高级人民法院书记员、助审员、审判员、刑二庭庭长、刑一庭庭长，2002年起十余年间担任河南省高级人民法院副院长、党组成员、党组副书记。

十九大期间，作为十九大代表的田立文曾表示，要坚定不移高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，牢固树立“四个自信”，敢于向西方“宪政民主”“三权分立”“司法独立”等错误思潮亮剑，毫不动摇走新时代中国特色社会主义法治道路。

本轮人事调整，59岁的田立文任湖南省高级人民法院党组书记、院长。

资料图：时任辽宁省高级人民法院副院长韩德洋。

韩德洋：曾指导妥善处理东北特钢的破产重整案

韩德洋1985年本科毕业后十余年间，先后任辽宁省高级人民法院工作人员、经济庭书记员、助理审判员，其间于1988年—1991年在西北政法学院经济法系经济法专业在职研究生学习，获法学硕士学位。

硕士毕业后的有一个十年，韩德洋先后在辽宁省高级人民法院任经济庭副庭长、经二庭副庭长、庭长，民二庭庭长、民一庭庭长，并在北大法学院获取法学博士学位。

2006年，韩德洋任辽宁省高级人民法院党组成员、副院长，2011年又转任辽宁省委政法委副书记、常务副书记，2017年起任辽宁省高级人民法院党组副书记、副院长。

在任辽宁省高级人民法院副院长期间，韩德洋曾参与以清理“僵尸企业”为重点的企业破产案件的审判工作，充分发挥破产清算与破产重整制度在国有资产处置和企业股份制改造中的积极作用。全程参与、有力指导大连中院稳妥处理了东北特钢的破产重整案，取得了多方共赢的良好效果。

本轮人事调整，55岁的韩德洋任贵州省高级人民法院院长、党组书记，省委政法委委员。

资料图：时任甘肃省人民检察院副检察长的高继明。

高继明：坚持司法为民 满足人民群众日益增长的司法新需求

公开资料显示高继明跟朱雅频1987年同时从西北政法学院法律系法律专业毕业，高继明毕业后一直在甘肃省检察院工作，1998年起担任甘肃省检察院办公室主任、检查员。

2002年，高继明转任甘肃省检察院反贪污贿赂局局长，2年后担任甘肃省检察院副检察长、党组成员。2017年起，高继明任甘肃省纪委副书记、甘肃省检察院副检察长、党组副书记。

2018年1月在担任黑龙江省检察院党组书记后，高继明曾表态要顺应新时代、直面新矛盾、紧盯新目标，走鲜明的群众路线，坚持司法为民，不断满足人民群众日益增长的司法新需求。

本轮人事调整，54岁的高继明任黑龙江省高级人民检察院党组书记、检察长。

（张澍田 张锦茹 钟莹）

编辑： 王瑜