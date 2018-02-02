网络PK实体丨排队久车难停 近5成咸阳人网上办年货

2月1日，西部网、陕西头条记者在咸阳进行问卷调查。
55%的咸阳消费者认为网上超市消费体验更好，42%的咸阳人主要在网上购物。
随着现代物流业不断发达，网上超市让消费者添补家用变得更加便捷，线上电商与线下实体竞争也日趋激烈，为了解消费者对两者的真实评价，西部网推出“超市消费大调查”，分别走进渭南、宝鸡、榆林、延安、汉中、咸阳等6市实地展开问卷调查，从价格、品类、消费体验以及售后等多维度进行走访，还原陕西地市线下超市的生存现状。
西部网讯（记者 彭芬）春节将至，你开始备年货了吗？随着这几年网络购物的兴起，线上买年货已经成为不少人的首选。2月1日，西部网、陕西头条记者对咸阳消费者的消费习惯进行了问卷调查。从调查结果来看，55%的咸阳消费者认为网上超市消费体验更好，最看重“省时省力”和“种类丰富”；45%的咸阳人选择网购年货，最在意商品质量和物流速度；尽管认为在实体超市购买食品和日用品质量更有保障，但“结算排队时间长”还是遭到了半数消费者的吐槽。
半数人认为网购体验更好 最爱买“服饰美容”
“购物APP在我手机里打开的频次仅次于微信，家里大到空调电视，小到洗发水卫生纸，基本上都是网购。”咸阳人李先生是名副其实的网购达人，他认为，网购最大的优势是选择多、物流到家，再遇上打折促销可以多屯点货，省时省力又省钱。
咸阳市民赵女士网购最多的则是美妆产品，“京东啊，天猫啊，都有美妆专栏，经常推荐一些好用的美妆产品，下面还附有购买链接，对于经常化妆的女孩来说买起来很方便，而且其中很多产品在实体店是买不到的。”赵女士粗略计算了一下，去年她网购化妆品大概花了八千余元，“双十一”期间她收了20余个美妆包裹。
记者发现，尽管商业街仍熙熙攘攘、人流涌动，但咸阳人的购买习惯正悄然发生着变化。调查问卷显示，55%的咸阳消费者认为网上超市消费体验更好，42%的咸阳人主要在网上购物，35%的消费者网购和实体超市购物的频次差不多，仅有23%的消费者主要在实体超市购物。
不仅仅是年轻人，近两年，咸阳中老年消费者也渐渐加入了网购的行列，咸阳市民刘大妈说，女儿教会了她网购后，她在网上买过保暖裤、睡衣、床上四件套等家居用品，“价格比超市便宜些，选择余地大。”调查问卷显示，咸阳人最爱网购的品类是“服饰美容”，占45%；网购最看重“省时省力”和“种类丰富”。
编辑： 彭芬
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