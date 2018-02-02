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西安户籍新政又出新举措 最全落户流程看这里

时间：2018-02-02 15:30:04  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安户籍新政又出新举措 最全落户流程看这里

西安市2月1日推出最新户籍新政，内容涉及缩短业务办理时间、简化证明材料、开辟绿色通道、推出服务承诺、落实监督保障措施五大类。

编辑： 张娟

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