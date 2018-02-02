宝鸡铁路公安开展应急处突演练 确保旅客安全出行

宝鸡铁路民警开展应急演练，确保旅客安全出行。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）2月1日，2018年春运拉开帷幕。为了确保春运期间火车站的治安稳定，西安铁路公安处宝鸡车站派出所通过开展应急处突演练，向旅客宣传讲解春运出行防扒、防骗及出行安全知识，确保旅客安全出行。

今年的春运从2月1日开始至3月12日结束，历时40天。西部网记者从西安铁路公安处宝鸡车站派出所了解到，为了做好铁路春运各项安保工作，宝鸡站派出所在今年的春运安保工作中，将继续加强站区治安环境整治，严打倒票违法行为，加大检查，确保旅客出行安全。

春运期间，宝鸡车站派出所将全力整治站区治安环境，着重对站区的违规拉客、叫客进行严厉打击。严厉打击倒票违法行为，开展2018清剿倒票专项整治行动，对站区的一切倒票行为零容忍。

另外，还将加大安检查危力度，除常见的各类刀具、压缩气体、化工品、烟花爆竹外，对进站的液体也要通过试闻的方式进行检查，坚决杜绝一切危险品、违禁品带进站、带上车，全力为广大旅客群众的出行提供安全的乘车环境。

编辑： 张娟