宝鸡一派出所副所长借款600万失联 警方：正在调查

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）近日，媒体报道宝鸡市公安局高新分局磻溪派出所副所长蒲红兵向多人借款600多万元后失联，引发社会关注。宝鸡市公安局高新分局回应称，目前，分局已成立调查组对蒲红兵借款一事进行全面深入调查。

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宝鸡一派出所副所长借6百万后失联 大多是向熟人借钱

媒体报道，宝鸡市公安局高新分局磻溪派出所副所长蒲红兵以投资为由向多人借款，金额从五万到一百万不等，据不完全统计，借款金额已达600多万元。近日，多人反映无法联系上蒲红兵，工作单位也不见其身影， 这让不少借款人很是着急，担心钱还不上。

宝鸡市公安局高新分局回应称，蒲红兵，现年52岁，1984年参加工作，二级警督警衔，系磻溪派出所副所长。高新分局已连夜召开党委会议，就蒲红兵借款一事进行专题研究后决定：一是立即成立由分局纪委书记牵头，抽调纪委、督察队民警组成的调查组对蒲红兵借款一事进行全面深入调查；二是对蒲红兵停止执行职务，责令其接受调查；三是根据调查结果，将依纪依规迅速作出严肃处理，决不姑息迁就。

编辑： 张娟