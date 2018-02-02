安康火车站春运预计发送旅客48万人 乘客候车有了共享座椅

安康火车站举行优服务保春运安全誓师大会。

西部网安康讯（记者 毛明博）从2月1日起，安康火车站进入2018年春运时间。为更好地服务旅客，安康火车站通过增设绿色通道、设立母婴独立候车区、增加共享座椅、增设“快易照”等举措，让在安康火车站候车群众感受到便捷和舒心。

记者了解到，在为期40天的春运中，安康火车站预计将发送旅客48万人。其中，节前16万人，以返乡务工人员及探亲客流为主，节后32万人，以外出务工人员、探亲及学生流为主。将共计开行70对客车，其中，图定客车37.5对、临客32.5对。节前，日均总席位大约有7028个，节后日均10636个（均不含无座席位）。

在满足购票需求方面，安康火车站站采取增开窗口、延长时间、合理分流等方式，加大售票组织力度，对所有站售票窗口进行升级，具备银行卡、支付宝、微信支付，及微信余票扫码查询功能。针对网络取票高峰期，车站除保证6台自助售取票机24小时正常工作外，还在售票厅门口设立了服务台，组织网络售票导购员引导旅客购取票，随时增开人工取票窗口，及时缓解旅客取票压力，防止出现因为取不到票而影响出行的情况。

此外，安康火车站在售票厅外还增设无障碍通道1条，设置绿色通道，由专人帮助、引导重点旅客、列车晚点需换乘的旅客及来不及进站的旅客快速进站，避免耽误旅客出行。同时，在候车室增设“共享座椅”312座，旅客可自主选择免费乘坐或付费按摩服务，提升旅客候车体验。开辟了“老幼病残孕”候车专区，为“母婴候车区”增配了热奶器、婴儿车等设备，有效提升服务质量，让旅客春运更舒心。

编辑： 张娟