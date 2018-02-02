安康因加气难致14趟公交首班延迟 不少上班族迟到

西部网安康讯（记者 毛明博）站立半小时后，李女士终于等来了一趟3路公交车，经向公交车司机询问她才得知，今天（2月2日）安康城区14条公交线路首发时间由6：30分延迟至7：10分，发车时间均间隔至20分钟。

对此，今天上午记者走访获知，因公交车延迟首班发车且车次间隔长，导致不少上班族迟到，市民出行受到影响。据了解，这是安康首次因加气紧张致公交车首班大面积延迟从而影响到了市民出行。

14条公交线路首班延迟发车

2月1日晚，安康市公共交通有限责任公司发布紧急通知，受上游天然气管道压力低无法保障公交车加气，暂定从今天（2月2日）起，对14条公交线路和班次进行临时调整并将暂停10路和15路公交车运营。今早8时许，公交公司再次发布提示称，目前各条公交车运行已正常。

安康市公共交通有限责任公司经理熊卫军称，昨晚（2月1日），该公司的确发布消息称，预计今早1路、2路、3路、4路、5路、6路、7路、8路、9路、11路、12路、13路、30路、35路公交发车时间延长（首班车发车时间延迟，高峰期过后发车间隔时间延长），首班车发车时间改为7点10分。

今早，记者在城区金州路、巴山路、南环路等走访发现，1路、2路、4路、5路公交车发车间隔时间达30分钟左右。有市民称，在上班早高峰期间，车辆间隔时间至少在40分钟以上。

熊卫军称，当晚接到安康市天然气公司通知后，他们立即将相关情况向安康市交通运输管局做了汇报并协调其它单位，将近期购进的15辆纯电动公交车充电，以做好应急工作。

50辆新能源电动公交车正常发车

记者走访发现，除安康市公共交通有限责任公司14条公交车延迟发首班车外，10路和15路也暂停营运。

此外，记者从安康高新天贸客运有限公司总经理助理单东胜处了解到，该公司运营的20路、21路、22路、23路、25路这5条新能源电动公交车全部正点发车。“我们一直按早6:30到晚19:00的冬季发车时间运行。”

据了解，安康城区共236辆公交车。其中，安康市公共交通有限责任公司有186辆公交车，主要以加气为主；另外，安康高新天贸客运有限公司还有50辆纯电动公交车。

去年以来，安康天然气频频出现短缺，影响面广。本次这14条公交线路车首发时间延迟在安康系首次。有市民建议，政府应大力发展纯电动车，避免类似情况发生。

编辑： 张娟