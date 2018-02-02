西安"高配版"保洁员休息室增多 微波炉最受欢迎

西部网讯（记者 刘望）日前，成都为保洁员建成300间作息房改善休息条件令人羡慕，联想到前段时间的西安冰雪天气，不少网友关心西安保洁员如此辛苦有没有休息房呢？带着疑惑，记者今天（2月2日）走访发现，西安不但有，而且还有“高配版”，不但能休息，还有基本家电可以使用，一起来感受一下吧。
成都为保洁员休息室 西安网友很羡慕
成都为改善保洁员的休息条件，修建了保洁员人作息房，截至1月份，已经建成300座。作息房内淋浴器、饮水机、微波炉、取暖器等生活设备一应俱全，还贴心地准备了药品、护手霜以及冻疮膏等。保洁员人说，下雨再用不用东躲西躲了，还可以接杯热水喝。
消息一出，许多西安的网友都表示羡慕。网友@二胖May 说：“觉得每个城市都应该有这样的设施，给这些辛苦的人儿一些温暖和保障。”网友@大树的巧克力 则认为，成都作为西安的对标单位，又给西安“上了一课”：“没对比就没伤害，希望西安好好努力。”
记者从西安市城管局了解到，截至2018年1月，西安的主要街道上，只要空间允许，都会为保洁员修建休息室，目前已建成保洁员休息室812座。而这其中，还有28座“高配版”休息室，里面的电器配置与成都相当。这28座“高配版”的休息室已于2017年8月投入使用。
实地探访休息室 保洁员：微波炉很实用
记者随机挑选了西安的几座“高配版”休息室进行了探访。休息室里装有空调、冰箱、微波炉、充电插座、饮水机等必要的生活电器，还有长椅、图书、紧急医药箱等设施，方便保洁员下班后也能使用。除了保洁员外，出租车司机、警察、城管、市政、快递员等室外工作者也可到这里进行休息。
中午13时，记者进入经开区开元路上的一座休息室，保洁员王巨新和其他同事正在休息。王巨新告诉记者，以前这座休息室里面只有桌子、椅子、和热水，8月份新投入了一批电器，他们的生活方便了许多。“大多数保洁员都是中老年人，肠胃不好，不敢吃凉的，这里头的微波炉就很实用，能让人吃上热饭。”
休息室的选址有没有什么要求呢？经发保洁公司工作人员李刚介绍，“高配版”的休息室的选址是根据人流量和地理位置测算的，保证普通休息室和“高配”休息室的合理分布，方便更多人。李刚表示，受客观条件限制，目前许多休息室还接不上电，无法投放电器设备，后期他们将加大投入，进一步提升保洁员的休息环境。
休息室雪天起大作用 保洁员工资逐渐提升
今年西安前两场降雪也使保洁员休息室的作用得到凸显。“夜间除雪的工人可以在这里取暖避寒，同时这里作为一个集结地，可以向除雪工人们提供热水、夜宵和姜汁可乐。”李刚说，休息室里还简单保存着铁锹、推雪板、融雪剂等应急物资，增强城市应急保障能力。
除了面向保洁员开放休息室外，参加除雪工作的保洁员是否有相应的补贴也成为网友关心的问题。李刚说，他们公司实行指纹打卡，冬季结束后，参与除雪保畅的保洁员都能按照打卡记录获得相应补贴。
另外，记者还从城管部门了解到，2016年，道路保洁员工资由人均的1420元/月一次增长至人均2350元/月，在此基础上，2017年西安市人社局印发《关于调整全市最低工资标准的通知》，道路保洁员也同步人均增长220元/月。
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编辑： 刘望
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