“春运期间，检修时间比平时要短，必须更加认真精细才行。”鲁康宁神情专注地盯着测试仪表，生怕漏过一丝一毫隐患。

西部网讯（通讯员 张文龙） 回家路上，购票、进站、乘车，你可能熟悉车站工作人员、列车乘务人员，甚至铁路公安干警，可你曾想过那些默默工作在千里铁道线上，日复一日，负责铁路线路和设备安全的工作人员。信号是铁路的“眼睛”，走近西安局集团公司安康电务段，让我们感受“眼科大夫”同样的忙碌，别样的春运。

检修设备，比平时更精细

2月1日6时50分，安康电务段驼峰工长鲁康宁和平时一样，提前半小时到工区，换上工装，背着工具走进驼峰股道，开始了当天的设备巡检工作。

安康东编组场是沟通南北、连结东西的黄金通道，负责溜放车辆、重新编组的驼峰，则是编组场的“心脏”。“驼峰出问题，整个编组场的运输计划都会被打乱。”鲁康宁笑着说，“大家都称我们是‘心脏专家’”。

7:30分，给点开始。迎着凛冽的寒风，鲁康宁像医生查房一样，打开每台转辙机的外罩，俯下身子仔细查看转换时间是否正常，锁闭风压、解锁风压是否达标。

“春运期间，检修时间比平时要短，必须更加认真精细才行。”鲁康宁神情专注地盯着测试仪表，生怕漏过一丝一毫隐患。

为防止压缩空气风压不达标造成道岔无法转换，鲁康宁逐一打开12个集中排风口，对各管道进行排风实验，清除管道内部杂物，确保风压达标。

8:10分，巡视结束，鲁康宁共发现问题隐患3处。“一会回去，我们会制订整治方案。中午12点多，会有一个较长的作业天窗，我们会把这些问题全部克服掉。”鲁康宁说。

电话此起彼伏。张倩就像一只尽责的啄木鸟，每天检索10000多条数据曲线，分析数据20000多组，接听电话超过300个，填写工作报表、事项追踪23项，工作量至少是平时的两倍。

每天检索10000多条数据曲线，分析数据20000多组

上班两年后，经过车间、段层层考试，张倩去年11月份调到段安全生产指挥中心，每班工作24小时，4个人通过22块屏幕、12部电话，随时监控全段五条线、近1300公里线路、119站的电务设备，指挥现场处理故障隐患。

相比其它兄弟单位，电务设备结合部多，任何一个细小的疏忽，都可能造成不可弥补的损失。虽然到新岗位工作时间不长，张倩养成了“多想、多问、多联系”的习惯。

春运期间，设备维修作业天窗由每天一次改为每周一次，缺少了现场巡视、维修，发现隐患、保证安全的担子全压在了她们身上。为此，她们增加了7项监测内容，每天早中晚三次全覆盖调看分析监测数据，超过7小时盯着电脑屏幕。

把静态监测改为动态监测、结果监测改为过程监测、设备监测改为任务监测”的口号。昨天晚上，张倩就发现了一起标准化作业不落实，遗留设备隐患问题。

担当春运志愿者，32年从未间断

2月1日8点30分，安康火车站站前广场上，身着铁路服，一排排整齐划一的队列和嘹亮的口号声，吸引着南来北往的旅客驻足围观，共青团安康片区春运志愿服务启动仪式在此拉开帷幕。

张小雨，一个活泼开朗的95后姑娘。“平时总是在‘幕后’维修信号设备，今天走到‘台前’，直接服务旅客，学习了不少知识，也很有意义。”

启动仪式一结束，张小雨就拿起宣传册走进旅客，讲解安全乘车知识、发放列车时刻表、指引旅客进站……三个多小时过去了，没顾得上喝一口水，寒风中额头渗出了微微的汗水。

和张小雨一样，当天安康电务段共有32名志愿者，他们分布在镇安、万源、汉中等人流较多的大站。在接下来的40天春运日子里，她们将利用空闲时间和车站工作人员一起服务旅客，应对突发客流。

“从86年开始，志愿服务就从未间断过。”该段团委书记杨冬志说。