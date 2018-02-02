陕西推进基层文化设施建设 引导社会力量参与

西部网讯（记者 刘璞华） 近日，省文化厅等五部门联合印发了《陕西省关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》（以下简称“实施意见”），要求到2020年，陕西具备条件的地区要因地制宜建立起上下联通、服务优质、覆盖城乡的县域文化馆、图书馆总分馆服务体系。
实施意见要求，全省各级人民政府要把县级文化馆、图书馆总分馆制建设情况纳入当地公共文化服务体系考核指标，纳入部门、乡镇（街办）年度目标责任考核指标。各县级人民政府要充分发挥在文化馆、图书馆总分馆制建设规划、组织和推进方面的统筹作用，进一步优化县域公共文化资源配置。同时不断创新服务方式和手段，引导社会力量参与总分馆制建设，进一步健全城乡基层公共文化设施网络。
与实施意见一同印发的，还有《陕西省县域文化馆、图书馆总分馆设置标准》。该标准对县（市）文化馆、图书馆总馆，乡镇（街办）社区）分馆，村（社区）服务点共五级文化服务设施建设，制定了明确标准。比如县级文化馆总馆建筑面积不低于1500平方米，图书馆总馆总藏书量达到10万册以上且年人均新增文献入藏量0.01册以上，乡镇（街办）分馆每周开放时间不少于40小时，村（社区）分馆建立不少于8人的文化志愿者队伍，村（社区）服务点全年举办读者活动不少于1次。
编辑： 秦怡
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