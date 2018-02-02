洋县：被瞒报的采石场有多少？两个监管部门说不清

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 杨生华 侯强）1月15日，省委环保督察组对汉中进行问题反馈时指出，“汉中市国土局、个别县区国土局违规发放采矿证，并违规延续采矿证有效期，致使洋县、略阳等一些珍稀水生动物保护区违规采石采矿和探矿活动长期存在。”其实，早在去年中央环保督察组对我省的问题反馈中，这一情况就已经被提及，那么，针对中省环保督察指出的同一问题，汉中的一些县区是如何整改的?

问题整改 两家监管部门相互推责

从汉中朱鹮国家级自然保护区功能区划图上可以看出，洋县马畅镇倪家沟村紧邻着保护区的功能实验区，在当地国土部门的相关文字材料上可以发现，2015年前，这一位置相距不远的大坝沟、野猪沟及倪家沟三个村曾分布着4家采石场。其中倪家沟村的后山上相隔六七百米的距离内，就存在着两家分别叫做磊石建材和军强商运的采石场。

在现场记者看到，军强商运采石场虽然停产有些日子了，但却看不到任何生态恢复治理的迹象；而磊石建材采石场从坡脚到矿区标高的路边，不少碗口粗的树木被损毁后也被随意堆放的弃渣弃土掩埋，附近的住户告诉记者，这家采石场一直都在生产。

记者：“生产多长时间了？”

当地居民：“几年了，小石头也有，大石头也有，这么大的也有，这么大的也有。”

记者：“这一直没停？”

当地居民：“一直没停。”

按照中央环保督察组和省委环保督察组的要求：“2017年底全面淘汰年生产规模在10万吨以下和开发利用水平低、安全生产不达标、生态破坏严重的采石场；存在违法违规问题的采矿采石点全面得到查处和纠正。”那么，这两家采石场为何没有进行生态修复治理呢？

洋县环境监察大队二中队中队长荀娜：“不是我们局里来负责这个事情，这是国土部门在负责后面生态治理恢复这件事情。”

洋县环保局说，由国土部门负责，然而国土部门却说，按照环保督察要求马畅镇倪家沟磊后山上的军强和磊石两家采石场均属于环评手续不完善，其中磊石建材公司申领的采矿许可证早在2017年1月3日就到期了，而洋县环保局却在采矿证过期两个月后，于3月27日通过了这家采石场的环评审批，因此，洋县国土局认为采石场的环保治理应该由环保部门负责。

洋县国土资源局副局长王建锋：“县上的牵头部门是环保局。因为这两个企业是整合企业，那么目前国土部门就需要做好划定矿井范围、做好储量核查，然后做价款评估、然后对这个矿山进行招拍挂出让，出让完了以后进入编制开采方案，在开采方案当中就要求做好环评手续。”

按照洋县国土部门的说法，采石矿山的设立程序应该先由国土部门划定采矿范围、做储量核实后再进行价款评估作为前置条件，等到编制开采方案的环节时才需要环评审批，但事实却是，这些程序还都没有走完，洋县环保局却通过了环评批复。不过，针对国土局的说法，环保局却认为自己的环评才是前置条件。

环保督察 两个监管部门数据相互矛盾

环保部门和土地部门各执一词，究竟谁对谁错，记者采访了省环保厅，环保厅解释说，目前我省已经将小矿山的管理权属下放到县上，所以究竟谁为前置条件，解释权在县上。这也许就是采石场管理混乱的原因。记者了解到，针对中央环保督察组“秦岭矿产资源违规审批和违法采矿采石问题突出，部分区域生态破坏严重”的反馈意见，截至2015年底，仅洋县全县存在的各类采石场就有30家。

按照洋县2016年到2020年的矿业权第三轮规划，编制的方案是全县最终保留7家。这也就意味着要在原来30家采石场的基数上，至少取缔关闭20家以上的采石场。那么，目前究竟关停取缔了多少家采石矿山？还有多少家采石场在继续开采呢?

记者：“现在生产的有多少采矿采石企业?”

汉中市洋县环境监察大队大队长赵峰兴：“目前生产的不多，生产的不太多。有一个……应该就是，这个数字我也记得不太清楚。”

其实早在2016年6月12日，省政府就曾下发过一份《陕西省环境保护违法违规建设项目清理整顿工作方案》的通知，要求按照“淘汰关闭一批，整顿规范一批，完善备案一批”的原则，对2015年1月1日前发生的所有违法违规建设项目进行清理整顿。但在省环保厅当时汇总的全省5840家企业名单中，洋县只报了一家名为钒钛磁铁的采矿企业，马畅镇的两家采石场和县上其它采石场并没有出现在汇总名单中，那么洋县究竟瞒报了多少采石场？被瞒报的原因又是什么呢？

为此记者又电话采访了洋县国土和环保两个部门，就当时的汇总上报问题和现在县上到底有多少个手续完善的采石矿山进行了核实，结果两家监管部门给出的数据依然相互矛盾。

汉中市洋县环境监察大队大队长赵峰兴：“两家么，就这两家，目前只有这两家。”

记者：“当时你说规划是七家，这七家里边有几家是手续完善的？”

洋县国土资源局副局长王建锋：“七家当中有四、五家是完善的。”

就洋县的采石矿山审批程序，以及当地存在的采石场数量等问题，记者两天前又电话联系洋县政府分管环保工作的领导进行核实，但截至本期节目播出前，仍未等到任何答复。

洋县究竟还有多少要淘汰关闭的采石场、又有多少需要整顿规范的采石场？连当地的两家主要监管部门都说不清楚，不知这两家监管部门是真不明白还是装不明白？主管部门之间相互推诿责任，造成不能完全执行环保督察意见，这既有各自为政，导致监管责任缺失，也包括环保督察指出的一些区县仍存在的“经济发展是硬任务、环境保护是软指标”的根本所在。

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编辑： 辛超