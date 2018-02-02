2018春运已启幕 这些出行信息你得备着

又到了每年的春运时间，对于在外奔波的人们来说，不论这一年有多辛苦，挣到了多少钱，过年回家才是最重要的事情。

记者了解到，2018年春运自2月1日起至3月12日止，共计40天。中国铁路西安局集团有限公司预计陕西铁路发送旅客1300万人，日均达到32.5万人，同比增长15.5%。

为了让归途中的人顺利回家，交通运输部门实行了这些措施↓↓↓

【铁路方面】

加开列车79.5对，开行总对数最高达到425对。动车组列车将达到192对。

今年春运陕西铁路新增7个高铁开行方向，覆盖四川、青海、甘肃、贵州、广东等多个省。新增兰州、西宁、成都、贵阳、重庆等5个省会城市、直辖市。

西安火车站

人工售票窗口增加 38个售票窗口可使用微信支付宝

客流高峰期，西安火车站开齐28个人工售票窗口，准备1台流动售票车和7个应急窗口，窗口总数开齐可达38个（常态开辟2个学生、1个农民工团体、4个退改签和不少于18个夜间窗口），自助取票机达43台，合理安排窗口分工，引导售取分离，减少旅客排队等候。

全部售票窗口均已实现支付宝、微信支付功能，未携带现金的旅客可以在人工窗口进行扫码支付购票。 在候车大厅设置“丝路缘”亲情候车室，为老弱病残孕等重点旅客候车区，并新增两部轮椅，增添儿童乐园、图书阅览处等设施，改善无障碍设施，成立亲情服务队，新增亲情医疗点和行包托运代办点。

增开旅客列车33.5对

春运期间，西安火车站共计增开各方向旅客列车33.5对，具体车次信息如下：直通临客17.5对，其中始发终到4对：

K792次西安至南昌（2月2日—2月15日，2月17日—3月13日开行） K4026次西安至上海（1月30日—2月12日; 2月20日—3月12日开行） K4192次西安至上海（21、4、7、10、13、20、21、23、24、26、27日开行） K4629次西安至乌鲁木齐（3月1、3、5、7、9、11日开行）

省内临客16对：

宝鸡方向：T7013、T7019、T7021、K8153、K8171、K8199、T7011次渭南方向：K8152次神木方向：K8190、K8198、K8204、T7012次安康方向：K8184、K8234、K8202、K8238次略阳方向：K8173次潼关方向：K8180次延安方向：K8192次

温馨提示

旅客可通过“西安车站微助手”公众号及站区内张贴的“铁路12306”微信小程序、“余票查询”二维码等，实时查询列车余票、正晚点、出行提示等信息。

西安北站

实名自助验票通道 3秒“刷脸”进站

西安北站增加17套实名制自助验票闸机，目前1楼、2楼的进站口均设有实名制自助验票闸机，共计28条自助验票通道。在旅客进行身份证信息验证的操作过程中，视频镜头已经自动完成脸部识别，3秒即可完成进站车票身份核验。 西安北站在一楼、二楼“馨动长安”服务亭、二楼候车室两个便民自助服务区附近，以及部分检票口旁，新设了共计10个智能问询机器人，能够智能语音识别旅客提出的问题并在前方液晶触摸屏显示答案。

【咸阳机场】

记者了解到，今年春运咸阳机场一共安排了655班加班包机，主要是飞往北京、上海、广州、深圳、温州、长沙，以及国际的日本、泰国等方向，确保广大旅客能够及时的乘机出行。

旅客出行方面，目前机场国内部分航班可以支持手机值机，通过登录微信公众号进行相关操作，不用排队即可拿到二维码登机牌直接登机。

咸阳机场公司持续加强公共区域的巡逻和控制，严格人身、货物和道口安全检查，杜绝违禁品被带入控制区和飞机。同时，设置男女士专用通道、儿童通道等便捷通道，为旅客营造便捷舒适的安检环境。

【公路方面】

西安市运管处要求各客运站结合全市实际情况，根据春运客流变化规律，提早做好流量、流向调查和预测分析，优化运力配置。同时，针对春运期间可能出现的冰雪、冻雨、雾霾等恶劣天气，加强与气象部门的联络，制定相关应急预案，提高预警能力，一旦出现紧急情况，迅速启动预案。

西安市运管处提前1个月启动了春运保障工作，部署了七项春运保畅措施，要求全市客运站增开售票窗口、延长售票时间、增加车辆班次、增设咨询窗口、增派服务人员;在全市七个一级客运站继续开展第六届“农民工平安返乡活动”，在进站口设立“农民工专用绿色通道”。

西安市运管处将于春运期间，在全市道路运输行业开展安全生产保障及“双随机”监督检查工作。同时，西安市运管处还将征调企业质量信誉好、服务管理水平优且车辆GPS正常在线的1106辆旅游车辆做为春运储备运力，随时支援缓解全市各大客运站场线路客流剧增带来的压力。

针对大客流运输，客运站也通过增开售票窗口、增加购票渠道、以及根据客流情况调整发车班次、增加包车等琐措施，保证旅客顺利出行。

西安城南客运站副站长庞家龙：“我们也准备了160辆的旅游车，作为节日期间的储备运力，另外我们增加了多种售票方式，除了将售票窗口从平时的六个增加到18个以外，今年我们还推出了一个微信公众好购票的业务，在微信公众号购票以后，旅客还可以办理退票手续。”

西安纺织城客运站副站长桑凤：“车站已经开通了便民直通车，针对务工人员像团体包车这一块，车站将实行上门安检、上门售票、上门接送的服务。客流高峰期间，车站及时增加班次的密度，方面旅客随来随走。”

【气象部门】

据气象部门预测，今年春运期间，全国大部地区气温较往年同期略偏高，气候条件总体稳定，但冷暖波动较大，局地天气复杂、不确定因素多。

东北东部、西北地区东南部、西南地区南部及新疆北部、内蒙古西部等地降水偏多，全国其余大部地区降水正常到偏少；南方发生大范围持续性低温雨雪冰冻灾害的可能性较小。

【陕西交警预测春运期间省内客流高峰时段和易堵路段】

陕西交警部门预计全省会出现五次客流高峰

第一个交通流量高峰预计出现在2月1日至2月15日，受采办年货、大型演出等活动的影响，届时，货物市场、商圈等周边区域以及部分主干道路，将会出现短时间的交通压力。

第二个交通流量高峰预计出现在2月7日至2月15日，受出城返乡较为集中的客流影响，各市区客运场站和出城路口将会出现短时间的交通高峰。

第三个交通流量高峰预计出现在2月16日至2月22日（正月初一至初七），受春节假期走亲访友出行的增加以及春节收假等因素的影响，将迎来一波出城和返城高峰，全省各大旅游景区客流增大。

第四个交通流量高峰预计出现在2月28日至3月3日（正月十三至正月十六），受全省各地群众闹元宵、逛庙会因素的影响以及各大高校陆续开学，学生返校与外出务工流叠加，各地城区的客运站、出城口等道路压力将会增大。

第五个交通流量高峰预计出现在3月3日至3月12日（正月十六至正月二十五），届时，农民工返城高峰，各地城区的客运站、出城口等道路压力将会增大。

易拥堵路段

绕城高速河池寨至纺织城段

兵马俑专用线

西铜一级汽车专用公路西安至铜川段

福银高速六村堡至礼泉段

京昆高速新筑至富平段、西汉段

包茂高速西康段和榆神高速府谷前往山西方向，货车易拥堵

春运首日 西安部分汽车站客流如何？

城南客运站：客流出现明显增长，预计客流将在2万人次左右，客流方向在安康、商洛地区。昨日，车站因大雪受影响的班次已全部恢复正常。

城西客运站：客流略有增加，预计发送旅客2万人次;主要客流方向为：西宝沿线的兴平、武功、扶风;福银方向的礼泉、乾县、彬县、长武。工作人员分析说，公路客运人数较往年略有下降，但仍是春运的主力军。

三府湾客运站：客流稳中有升，其中河南周口、河南沈丘、河南焦作旅客较多，经预判，今日预计发送班次320余班、发送旅客7000余人。

城北客运站：昨日发送班次430余班，旅客人数近9000人。每日客流高峰10点至15点。

陕西省西安汽车站：昨日出现客流小高峰。为了应对春运，车站广场放置20余台自助机给旅客提供24小时售票服务。

纺织城客运站：春运首日预计发送旅客1.5万人次，整个春运期间旅客周转量预计100万人次，节前客流相对平缓，主要以渭南、渭北及商洛方向客流为主。

西安市汽车站：较去年同期客流下降20%以上。车站负责人分析，这可能与今年过年较晚有关。

综合陕西广播电视台、西安日报、华商网等

编辑： 钟莹