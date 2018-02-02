9条留言有回复："保税区地铁站接驳公交难等"问题已解决

2月1日，9条留言有回复。
西部网讯 乾县马连镇街道道路难行、地铁保税区接驳车公交难等、物业不清理积雪导致业主撞车……2月1日，西部网民生热线栏目一共收到了来自西安国际港务区宣传部、乾县马连镇人民政府等6个党政相关单位的9条反馈回复。
回复内容精选如下：
1月31日，网友“会飞的鱼”反映：乾县马连镇道路在没整修之前是水泥路，但开工整修之后，路况并没有好转，遇到雨雪天气，公交车无法行驶，民众都穿泥鞋出行。
乾县马连镇人民政府回复：经查，马连镇街区道路年久失修，街道坑洼不平，经多方筹资，街区道路硬化于2017年12月中旬开始施工，计划年前完成基础工程。但由于两次强降雪，对工程造成严重影响，同时也给群众出行带来不便。
我们将在街区各进出口设置致歉横幅和绕道通行温馨提示牌，立即安排工队铲除路面泥层，动用机械铺设砂石临时行道并督促工队抓紧一切可利用时间加快工程进度。由此给广大群众出行造成的不便，还望多多谅解。
1月31日，网友“WQY”反映：我是富力城小区的业主， 1月29日早上7点钟，我驾驶车辆从车库驶出，在车库门口转弯处车辆打滑发生事故。行车记录仪记录下了地上未及时清扫的积雪，我认为积雪清扫是物业的职责，因此物业应该为事故承担一定的责任，但物业拒绝承担我的车辆修理费。
陕西洪振律师事务所杨磊律师回复：物业公司按照物业服务合同约定履行合同义务，这是物业公司的约定义务，也是法定义务，其中就应当包括及时清扫积雪，给小区内的业主提供通行的便利的义务。因此，在物业管理的区域内，因积雪问题发生事故，物业应该承担一定的责任，根据具体情况承担30％—70％不等。
同时，车主作为一名完全民事行为能力人，驾车过程中也应具有谨慎注意义务，由于其自己疏忽大意，导致损害结果的发生，也应承担部分民事责任。
1月19日，网友“123”反映：西安保税区地铁站的接驳车在晚上18:30之后基本处于停发阶段，而这个事情段本是市民下班回家的高峰期，五六十人在地铁口，寒风中苦苦的等待接驳车的到来。建议港务区将接驳车的下午运营时间，后调半个小时，以此方便市民出行。
西安国际港务区宣传部回复：我委责成营运车队在原配车数基础上，增配4部大巴车，以弥补接驳二号线运力不足的问题，使高峰时段大客流出行得以缓解。并采取在保税区地铁口等客流密集站点，实施定点发车等运调措施，缩短乘客候车间距，提升乘客出行效率。同时，我委将加强车辆营运稽查力度，提升服务质量。
如需查阅更多回复请点击→《2月1日有回复：地铁保税区接驳车等车难 增配4部大巴车》
编辑： 李佳霖（实习）
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