中国文艺志愿者协会主席、中国曲艺家协会主席姜昆，向照金北梁红军小学捐赠了5台手风琴和550册图书。

西部网讯（记者 陈嘉伟）2月1日，雪后初晴的铜川市耀州区迎来了由姜昆、佟丽娅等人领衔的中宣部、中国文联文化文艺小分队。小分队兵分两路，前往照金镇北梁村陈家坡组、小丘镇原党村等面向群众开展了丰富多彩的文艺演出。

在照金镇北梁村陈家坡，实力派歌手平安以歌曲《我爱你中国》，拉开了慰问演出的序幕。陕西本土相声演员苗阜、王声的相声《品味中国》，相声表演艺术家姜昆和戴志诚的相声《欢声笑语》，青年演员佟丽娅清唱的歌曲《一对对鸳鸯水上漂》等多个节目，都赢得了群众的阵阵掌声和喝彩声。

在文艺演出前，中国书协、摄影协会的艺术家早早来到铜川，深入乡村采风，为道德模范、贫困户家庭书写春联、拍摄全家福。中国文艺志愿者协会主席、中国曲艺家协会主席姜昆以中国文学艺术基金会姜昆公益基金会的名义，向照金北梁红军小学捐赠了5台手风琴和550册图书。

“听说中央的文艺小分队要来表演，我和家里人早早都来到这了，以前只能在电视上看到的演出，能在家门口看到我非常的高兴。”照金镇北梁村陈家坡组的村民杜天孝说。

据了解，2月1日晚，参加慰问演出的全体演员还将在耀州区文化艺术中心，用歌曲、舞蹈、曲艺等文艺形式为当地百姓送上一道丰盛的文化大餐。