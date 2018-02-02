高速应急车道拥堵导致病人死亡？西安交警：假的

西部网（记者 刘望）2月1日凌晨3时许，一网友连发5条微博称“西安一高速因车辆占用应急车道，导致伤者死亡”，该消息随后被大量自媒体转载，1日下午，西安交警高速大队辟谣称，事件并不属实。

2月1日凌晨3时许，新浪微博网友@京城正义小哥 连续发布5条微博，上传了名为“高速占道，伤者亡命”的秒拍短视频，并称“2018.1.31日下午2点多，本人从兵马俑回西安城区，经过连霍高速路，遇严重车祸，拥堵近5公里。一辆救护车，因诸多私家车占用应急车道而无法通行，导致伤员没有得到及时抢救而身亡。此事值得我们每一位车主反思。”

该消息被数个本地自媒体转发，引起网友关注讨论。随后，西安交警高速大队民警与该网友取得联系，了解当时具体情况，并委派专人前往视频中的救护车所属单位渭南市中心医院了解情况。

经查：2018年1月31日，连霍高速西临段西安方向K1035路段一辆拉载百货的货车发生自燃。下午14时许，该路段执勤民警在货车自燃现场保障清理工作顺利进行，网友经过此路段时，由于清理现场一个车道通行，致后方排队车辆通行缓慢。微博网友从他人处听说“伤员没有得到及时抢救而身亡”便发布了微博，其本人并未看到救护车内病人身亡。

民警在渭南市中心医院了解到，救护车于31日13时40分从渭南市中心医院驶出，虽然在视频中位置（连霍高速西临段西安方向K1033附近路段）遇到应急车道拥堵，但依然将转院病人安全送达西京医院继续进行治疗，未发生“伤员没有得到及时抢救而身亡”的情况。

对于广大网友关切的占用应急车道违法行为查处工作，民警已联系网友请其提供全部视频资料，用于核实查处当天违法占用应急车道的车辆，同时将持续加强应急车道管理，民警希望广大网友支持西安交警严查该类交通违法行为，通过行车记录仪等方式拍摄的违法车辆视频、照片可以向交警部门进行举报。同时希望广大网友对道听途说的信息尽力核实，不信谣，不传谣，维护社会安全稳定。

编辑： 贺桐