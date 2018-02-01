庄长兴会见丝路国际卫视联盟成员国代表

西部网讯（记者 秦振）2月1日，陕西省委常委、省委宣传部部长庄长兴在西安会见了丝路国际卫视联盟成员国代表。

庄长兴首先对成员国代表来陕表示欢迎，并介绍了陕西经济社会发展及文化建设等情况。他说，近年来，陕西省依托丰富的文化资源，坚定文化自信，扎实推动文化建设，凝聚起了三秦百姓追赶超越的精气神。

庄长兴表示，“一带一路”倡议给丝绸之路沿线国家带来了很大的发展机遇，特别是推进了各国媒体间的合作交流，取得了很好的成效。希望联盟成员国代表继续开展文化交流活动，在推进“一带一路”建设、促进文明交流互鉴、彰显陕西新形象上作出更多贡献。

编辑： 贺桐