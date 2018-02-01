男子在餐馆里打工 与同事发生口角被砍砍人者失踪

男子在餐馆里打工，与同事发生口角被砍。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 解志昌)小康来西安打工已经半年多了，平时和同事相处得还不错。可就在半个月前，却被同事用刀直接砍进了医院。
小康：“当时发生了几句口角，他直接往外面走，我以为他出去了，结果他拿了把刀，就把我砍了两刀。”
记者了解到，小康在一家餐饮店做配菜员，他说砍伤他的人不是别人，就是他的同事。
小康：“这个人是我同事，更是我的领导，是主厨助理。”
小康说，当时有顾客退菜，两人互相埋怨了几句。没想到会拔刀相向。
小康：“砍完我之后，就揪着我的衣领往外拖，鲜血就开始不停地流。”
随后，店内的其他同事看到并赶紧将两人拉开，把小康送到了医院。经诊断，小康两处伤口一处8厘米，一处10厘米。需要紧急手术，否则胳膊很有可能保不住了。然而，更令小康气愤的，是对方的态度。
小康的哥哥：“不表态也不说话，让他们交钱，他们也不理你。”
小康的母亲：“我一来他给我说，我把你娃砍了，你把我砍一刀好了。”
一气之下，小康的哥哥报了警，在警方协调下，对方这才松了口。
小康的哥哥：“一共交了两万七。”
记者：“后来呢？”
小康的哥哥：“后来就没来了。”
随后，记者和小康的哥哥赶到了他出事的这家餐饮店。工作人员告诉记者，警方已将监控全部调走。
工作人员：“监控里显示两个人争吵，结果砍了两刀。”
而对于砍人者，店方表示他们也不知去向。
工作人员：“这个员工违反了我们的规章制度，已经开除了。”
目前，小康已经做了手术正在恢复当中。而对于行凶者，警方正在调查之中。
编辑： 张娟
娱乐照片中，阿娇对着生日蛋糕许愿，并PO出超大钻戒照。而男友兼准老公赖弘国也承认求婚成功。02-01
娱乐颁奖盛典上共同揭晓了“年度风尚人物大奖”、“年度时尚影响力事件大奖”、“年度中国创造大奖”等3大类、共28项重量级奖项。02-01
娱乐而在黄晓明40岁生日当天，他和与他结对的空巢老人陆奶奶一起登上纽约时代时代广场公益广告，共同呼吁关注空巢老人。02-01
娱乐1月31日，黄渤导演处女作在北京电影导演中心举办电影体验会，全空间沉浸式体验带领大家进入电影的真实世界。02-01
娱乐身穿Balenciaga白色字母毛领黑色皮毛一体夹克，内搭黑色针织衫和红黑条纹打底衫，下穿灰色补丁牛仔裤，脚踩土黄色麂皮短靴。01-31
娱乐照片中，刘嘉玲身穿黑白斑点上衣，章子怡将手搭在刘嘉玲肩膀上，两人亲密的头挨头，女神们皮肤白里透红会发光！01-31
娱乐网友们看到“消失”近一个月的彭于晏晒自拍，纷纷评论道：“消失的也太久了”。01-31
娱乐1月29日，在波兰首都华沙的华沙国家大剧院，北京舞蹈学院青年舞团的演员表演舞蹈《黄河》。01-31
娱乐纽约当地时间1月30日上午十点，第七届联合国经济及社会理事会青年论坛正式开幕。01-31
娱乐据悉，此次晚会的嘉宾阵容，除了有白百何、井柏然、李宇春、杨祐宁等电影主创明星的加盟，还有胡可、沙溢、李玉刚、霍尊等“好友”的温暖加持。01-31
娱乐1月29日讯2018年1月28日，香港，天王郭富城今日特意出现在观塘，主持《郭富城@apm 开心迎狗年》开幕典礼。01-30
娱乐1998年，王菲和那英同台登上春晚，二人一同演唱了由靳树增作词，肖白作曲的《相约一九九八》。01-30