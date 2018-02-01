男子在餐馆里打工 与同事发生口角被砍砍人者失踪

男子在餐馆里打工，与同事发生口角被砍。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 解志昌)小康来西安打工已经半年多了，平时和同事相处得还不错。可就在半个月前，却被同事用刀直接砍进了医院。

小康：“当时发生了几句口角，他直接往外面走，我以为他出去了，结果他拿了把刀，就把我砍了两刀。”

记者了解到，小康在一家餐饮店做配菜员，他说砍伤他的人不是别人，就是他的同事。

小康：“这个人是我同事，更是我的领导，是主厨助理。”

小康说，当时有顾客退菜，两人互相埋怨了几句。没想到会拔刀相向。

小康：“砍完我之后，就揪着我的衣领往外拖，鲜血就开始不停地流。”

随后，店内的其他同事看到并赶紧将两人拉开，把小康送到了医院。经诊断，小康两处伤口一处8厘米，一处10厘米。需要紧急手术，否则胳膊很有可能保不住了。然而，更令小康气愤的，是对方的态度。

小康的哥哥：“不表态也不说话，让他们交钱，他们也不理你。”

小康的母亲：“我一来他给我说，我把你娃砍了，你把我砍一刀好了。”

一气之下，小康的哥哥报了警，在警方协调下，对方这才松了口。

小康的哥哥：“一共交了两万七。”

记者：“后来呢？”

小康的哥哥：“后来就没来了。”

随后，记者和小康的哥哥赶到了他出事的这家餐饮店。工作人员告诉记者，警方已将监控全部调走。

工作人员：“监控里显示两个人争吵，结果砍了两刀。”

而对于砍人者，店方表示他们也不知去向。

工作人员：“这个员工违反了我们的规章制度，已经开除了。”

目前，小康已经做了手术正在恢复当中。而对于行凶者，警方正在调查之中。

编辑： 张娟