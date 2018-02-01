渭南一高中男生宿舍内遭群殴，曾被持刀逼迫下跪。
渭南一高中男生宿舍内遭群殴，曾被持刀逼迫下跪。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 杨苏剑 王喜民）校园暴力事件层出不穷，昨天（1月31日）晚上，渭南市临渭区一所高中的宿舍内再次上演了凌暴事件。
记者：“在医院急诊科的病床上我们见到了今年16岁的小张。昨晚在学校宿舍内发生了令他恐怖的十多分钟。”
渭南市临渭区杜桥中学学生小张：“对我拳打脚踢，还拿板凳砸我，有的拿着棍，还有一个人拿着刀威胁我。”
记者：“打了你多长时间？”
渭南市临渭区杜桥中学学生小张：“打了我十几分钟。”
家人说，小张去年刚上高一，也是第一次离家住校。可没想到这才半年时间，就在宿舍内遭人群殴。
渭南市临渭区杜桥中学学生小张：“我们都在串宿舍，他嫌我太吵了，就发生口角了。”
小张的伤集中在面部和头部，他说事发在昨晚的十一点左右，发生口角后他和对方王同学被人劝开，原本以为事就这样过去，没想到，对方叫来了更多的人，其中一人还持刀对其威胁，并逼迫他下跪进行侮辱。随后他发信息向父亲求助。
小张的小姨：“特别气愤，因为安全上没有保障，你说学习好坏还是次要的，首先娃健健康康的，安安全全的，家长才能放心嘛。”
记者：“在你们宿舍会经常发生打架吗？”
渭南市临渭区杜桥中学学生小张：“有时候会，一般都是他们（打我）的这几个人，因为他们几个天不怕地不怕，已经形成了一个团体。”
记者：“我们现在找到了小张所就读的省级示范高中渭南市杜桥中学。我们了解到，今天学校正在进行期末考试，但小张因为受伤只能缺席，那么昨晚在这里到底发生了什么，对于这起发生在学校内的暴力事件，学校会作何处理呢？”
渭南市杜桥中学校领导：“保安其实已经在巡视检查了，但是闹开了时候，他们（学生）把门关上了，我们这个门，我们也是新学校盖出来，防火……把门关上后外面不太听得清。”
杜桥中学的负责人说，直到被打学生家长赶到学校他们才知道宿舍内发生的事件，但随后小张父亲不理智的行为让事件进一步升级。
渭南市杜桥中学校领导：“家长也是喝了一点酒，控制不了自己的情绪，我们也能理解，把我们玻璃砸了。”
被打学生小张的小姨：“十几个孩子殴打一个孩子，让孩子跪下来叫爷，不叫爷咋办，就打，如果是你的儿子，你会怎么办。”
根据学校的初步调查，事件的确因串宿舍引起，是否存在管制刀具流入宿舍以及校园凌霸事件还在进一步核实。
记者：“是两个孩子之间的冲突打架，还是一群孩子打一个孩子？”
渭南市杜桥中学校领导：“两个孩子的冲突，后来来了很多的孩子，至于这里面（具体情况），我们也要调查。”
记者：“有没有管制刀具的情况？”
渭南市杜桥中学安保负责人：“我们昨天晚上查的时候没查出来，我们调查有人提了凳子，还有人拿木棍。”
目前，就这起校园暴力事件学校已经做报警处理，并将在调查结束后进行通报。
编辑： 张娟
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