蓝田一村子助农款被偷 村民质疑村上治安情况

监控记录便民商店被偷过程。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 张弛）蓝田的马女士在村上开了个便民商店，先前时有被盗的情况发生，最近又有人光顾他们家的商店，这次一个蒙面的贼影，正好被监控拍的是清清楚楚。
马女士：“以前被偷过三次，所以装监控就想着小偷不敢再来了，但是还是被偷了第四次。”
马女士说，虽然家里一共装了四个监控摄像头，可这丝毫没有震慑住小偷嚣张的气焰，在前不久一天夜里的凌晨2点多，这监控里呀突然出现了一个蒙面男子。
马女士：“晚上那个贼端着梯子，从窗户翻进我家。”
男子先是不紧不慢的扛着梯子来到马女士家门口，左顾右盼了一通以后，便开始作案了。大概过了10分钟，男子突然绕回前门挪走了梯子，随后便出现在马女士里屋的监控下。而之后呈现在监控下的一系列动作，让家人都越想越怕。
小王：“感觉这个人的行为很奇怪，进来之后不是到处乱翻，而是直奔我家放钱的抽屉。最后发现这个人对我家很熟悉。”
早上起床收拾店铺，马女士突然发现，店里放着的3万多元不见了。如果这些钱都是店里的营业款，那只能说她之前这一年都白忙活了。不过，被盗的现金，大部分都不是她的。
马女士：“总共三万多块钱，两万八千多元都是大家的钱，村上的钱，不是我自己的钱。”
村上300户人家，所有的助农款都由银行指派，在马女士的商店进行定点发放。这钱她刚替村民从银行取出来没两天，没想到就碰上了这么个事。
马女士：“这些钱里包括养老保险、残疾、五保、低保还有农补。”
现在不光她自己着急，全村凡是涉及领取助农款的乡亲们，这会都不淡定了。
村民：“那个助农款啥时候能给发？”
马女士：“还得过一段时间，没有钱了。”
在蓝田县公安局普华派出所，记者了解到，目前案件仍在侦办当中。虽然，辖区派出所的一位副所长表示，他们正在全力侦破此案，但村民却为目前辖区的治安状况，捏一把汗。
村民：“我孙子正在幼儿园上大班，天天喊着奶奶把门关好，小心小偷又来了，娃都害怕。”
村民：“这治安不咋样。”
在蓝田县普华镇石头滩村，记者走访发现，近一年时间，村民家中被盗的情况时有发生，正因为此，大伙才对于目前村上的治安状况，尤为担心。
村民：“小偷搬了个梯子还没来得及上，我当时还没睡着呢。”
村民：“那个小偷就把单独放的零钱拿走了。那一个月二十多天心里感觉都很恐慌，晚上睡觉老是睡不着。”
马女士：“村子里今天是这被偷了，明天是那个被偷了，大家都担心，白天都不敢出门，家里都不敢离开人。”
原本便民的村中商店，却成了小偷光顾的重灾区，几年间四次被盗，马女士感慨自己这生意做的是特别艰辛。村民都希望自己能过上真正安居乐业的生活。
编辑： 张娟
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