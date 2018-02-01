西安一的哥好心劝架 却遭对方酒瓶“爆头”

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 南岳）昨晚（1月31日）九点左右，西安市的一名的哥周师傅出于正义感，想要劝解路边的一场纠纷，没想到自己却受伤住了院。
周师傅：“拿拳头打，拿脚踢，拿酒瓶子砸我。”
本来是去劝架的，没想到却被毒打一顿。昨天晚上九点左右，出租车司机周师傅在西安市大庆路劳动北路路口修车，突然听见马路边有人在大声争吵。
周师傅：“几个人声音很大，我扭头一看一个出租车司机和几个人拉扯，那几个人拉着司机要打，最后我过去说算了，那几个人不让我管，说别管闲事。我闻着有酒味儿，应该是喝酒了。”
周师傅说当时他看情况不对，就掏出手机拨打了报警电话，对方两人一看这情况，直接冲他动起了手。
周师傅：“他们说弄死你，把那酒瓶子砸到我头上以后，其中一人拿着带玻璃渣的酒瓶刺我，把我吓得，我当时躲到车后面，他们又追过来，继续打。”
周师傅说对方持续殴打了他20分钟左右，随后逃离了现场。已经55岁的周师傅，实在是扛不住两个年轻人的拳打脚踢。记者在医院见到周师傅时，他的头顶还有啤酒瓶击打后留下的伤痕，同时周师傅的右眼、嘴唇、鼻梁都受到了不同程度的损伤。
周师傅：“没有想到乐于助人呢，结果碰上了个这事。”
更让周师傅寒心的是，当时和打人者发生争执的出租车司机竟然在冲突发生后悄悄离开了，他现在希望这位同行看到新闻后能主动和警方联系，说明当时的情况。而对于两名逃离的打人者，西安公安莲湖分局环城西路派出所已经展开调查。
编辑： 张娟
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