我的脱贫路：吴忠波：走过苦难 走向脱贫

虽然下了雪，但是护林巡山工作还是要进行。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 王兵兵 王守君）吴忠波是镇安县回龙镇宏丰村的一名贫困户，几年前，五名亲人的相继离去让他备受打击，但是他并没有被命运击倒。在国家脱贫攻坚政策的帮扶下，他紧抓机遇，终于让自己的生活走上正轨。

早上8点，吴忠波戴上了护林员的袖标和工作牌，拿上一把镰刀，开始了他当天的巡山护林工作。

记者：“吴师傅，现在巡这一趟山大概能花多长时间？”

吴忠波：“以前面积大，巡山大概需要八九个小时，现在给我划分的区域小了，大概需要四五个小时。”

记者：“那你一般早上几点起来去巡山？”

吴忠波：“一般8点左右，回来下午就是两点左右了吧。”

作为村里的一名护林员，吴忠波平均每个月都要巡山22天左右，查看山林里有没有人为或是雷击等意外产生的火源，一旦发现有人滥砍滥伐，还要及时制止并向当地林业部门报告。除了巡山，吴忠波还经常去镇上打零工，现在每天的生活虽然忙碌，但很充实。

1992年，由于食物中毒，吴忠波的四位亲人不幸离世，只留下了12岁的吴忠波和姐姐相依为命，然而命运带给他的苦难还没有结束。24岁那年，由于一次事故，吴忠波刚结婚两年的妻子也离开了他，留下一岁的女儿和他相依为命。

吴忠波：“当时那不知道怎么好了，就感觉这个天塌下来了一样，想着自己这以后该怎么生活，人始终打不起精神，想着孩子又小，家里这个日子就没法过。”

日子总要过下去，但经过长时间的消沉，等到吴忠波想要为这个家做点什么时，却发现使不上一点力气。

吴忠波：“那时候最困难，家里娃才是一岁多，没有多余人，里里外外就是我一个人。”

编辑： 张娟