西安公安联合客运站开展安全培训 为春运保驾护航

西安公安灞桥分局民警走进纺织城客运站进行反恐防暴专项培训。
西安公安灞桥分局民警走进纺织城客运站进行反恐防暴专项培训。
西部网讯（记者 刘望）2018年春运从2月1日开始至3月12日结束，共计40天。今日（2月1日）是春运首日，西安公安灞桥分局民警走进纺织城客运站，现场向车站治安巡查队伍进行反恐防暴专项培训，为春运期间旅客安全出行保驾护航。
民警现场组织人员实操演练了在遇到暴力事件时如何正确使用防暴钢叉、盾牌、防暴棍等器材进行防卫，如何利用现场情况排出有利队形进行攻击以及自救和逃生等技能，现场演示使用警用盾牌的正确方法。
今年春运是车站实行实名制管理的首个春运，西安公安各分局均增派警力，一方面维护客流秩序，另一方面现场为没有携带身份证件出行的旅客办理临时身份证明，为旅客提供便捷出行服务帮助，通过警企共建，齐抓共管，营造群防群治的良好氛围，为群众春运期间安全出行保驾护航。
编辑： 刘望
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