“小清新”垃圾桶亮像西安 可用烟头答题投票

“小清新”垃圾桶亮像西安。
西部网讯（记者 赵昊）“咥泡馍你喜欢吃:A、干刨，B、口汤，C、宽汤”，这是一道出现在西安街头垃圾桶投票箱上的选择题，然而票箱收集的不是纸质选票，而是烟民的烟头，这让不少路过的市民眼前一亮。
这两天在西安市长安路上，一款黄绿色的“小清新”垃圾桶悄然亮相，贴纸上除了垃圾桶必备的分类标志外，钟楼、大雁塔等西安著名地标也出现在画面上。此外还有部分垃圾桶上加装了一款“烟头投票器”，题目涉及美食、旅游、体育等各类问题，让烟民在扔烟头的同时参与这类趣味的选择。
“一个城市给人们印象最深刻的除了文化就是街道，那么怎么样能够让街道的画面美起来，动起来，并且和市民互动起来，这是我们这项‘长安路计画’的设计初衷。”西安市碑林区城市管理局法规宣传科林绿诗告诉西部网、陕西头条记者，目前，西安市的烟头革命已经深入人心，但不少市民扔烟头只是为遵守这项规定，这次的设计就是让大家在扔烟头的时候，增加一些趣味，提高市民和这座城市的互动性。
“我们希望通过这样一个发生在我们身边的很小的改变，让大家对这座城市有个新的理解，让更多的人因为细节爱上这里。”林绿诗说。
据悉，这次集中改装的垃圾桶位于碑林区长安路南门至南二环段，从1月30开始改装，历时两天完成，共改装100个垃圾桶，加装50个投票器以及安装10个共享单车停放点。
编辑： 张娟
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