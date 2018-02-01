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西安放心早餐2月14日起放假 2月26日恢复售卖

时间：2018-02-01 18:06:33  来源：西部网—陕西新闻网  作者：彭芬

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西安放心早餐2月14日起放假 2月26日恢复售卖

记者今天（2月1日）从西安古都放心早餐工程有限公司获悉，放心早餐将于春节期间暂停售卖。具体安排为2月14日（腊月二十九）放假暂停售卖，2月26日（正月十一）恢复售卖。

西部网讯（记者 彭芬） 记者今天（2月1日）从西安古都放心早餐工程有限公司获悉，放心早餐将于春节期间暂停售卖。具体安排为2月14日（腊月二十九）放假暂停售卖，2月26日（正月十一）恢复售卖。

前几日西安街头大雪纷飞，保洁员顶着刺骨的寒风在雪地中扫雪、铲冰，确保西安市民的正常出行。记者获悉，西安古都华天放心早餐公司向西安市3万多名保洁员送上了古都华天爱心早餐券，每张早餐券面值5元，可以在任意网点自选早餐。相关负责人表示，希望从一顿温暖的早餐开始，向这座城市传递更多的正能量。

编辑： 焦晓珊

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