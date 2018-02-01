看“中国” 来宝鸡 宝鸡发布城市形象推广语、形象标识

宝鸡城市形象标识。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）2月1日下午，宝鸡市召开城市新形象整体建构与传播新闻发布会。发布会上，宝鸡市正式对外发布了城市全域推广语“看‘中国’，来宝鸡’”、城市形象宣传片《感知宝鸡》及城市形象标识，重塑宝鸡崭新形象。
为进一步扩大宝鸡的知名度、美誉度，提升城市品牌影响力，宝鸡市在对宝鸡城市形象定位和发展框架系统研究基础上，确定了最具代表性的宝鸡城市形象宣传语和城市标识，推出了宝鸡城市形象全域宣传推广语——“看‘中国’来宝鸡”，制订了《宝鸡新形象整体建构与传播行动方案》，围绕彰显历史文化名城、装备制造业名城、幸福美丽城市、国际化城市形象四个重点领域，宝鸡将通过新媒体、重大赛事、特色时尚活动等平台，整体传播、统筹推进，集中展示宝鸡城市形象。
宝鸡市市长惠进才介绍，“看中国，来宝鸡”这一宝鸡城市形象主题宣传语，不仅是因为“中国”二字首次以词组形式出现在出土于宝鸡的国宝重器——“何尊”上，更是来源于宝鸡历史文化的文化自信、良好生态的生态自信和现代工业的发展自信。惠进才说，希望借助这一宣传语邀请八方宾客来宝鸡，看中国历史文化，看中国魅力城市，看中国生态文明，看中国装备制造。“来宝鸡，观周风秦韵、寻文明根脉、赏青铜吉金、游宝鸡山水、品最中国美食，宝鸡这一座崇德尚礼、生态宜居、文明开放、幸福美丽的城市欢迎您。”
宝鸡市委常委、常务副市长马赟在新闻发布会上详细介绍了宝鸡城市新形象建构与传播行动方案和宝鸡城市形象标识。宝鸡城市形象标识主体部分由“宝鸡”拼音首字母组合而成，背景部分以秦岭主峰太白山和渭河为主，文字部分由“看中国来宝鸡”中英文和宝鸡青铜器博物院镇院之宝——何尊构成。整个形象标识有鸡的形状，凤的神韵。主纹理采用饕餮纹（青铜器上常见的花纹之一，盛行于商代及西周早期），寓意宝鸡是炎帝故里，青铜器之乡，历史悠久，文化厚重。主色调采用红黄色，寓意宝鸡的发展红红火火，矢志追赶超越，建设最具幸福感城市。
据了解，为做好宝鸡城市新形象构建，宝鸡市还策划出品了《宝鸡历史文化丛书》、《感知宝鸡》城市形象宣传片、《幸福宝鸡》画册等系列外宣精品，全力构建城市新形象，打造宝鸡金名片。
编辑： 焦晓珊
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