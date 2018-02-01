春运首日 西安各大客运站使巧劲儿助旅客回家

城西客运站客流略有增加。
西部网讯（记者 刘望）今年春节假期较往年推后，且陕西外出务工人员较往年有所减少，学生流提前分流，节前客流相对平缓，整体呈现“前松后紧”态势，公路客运人数较往年略有下降，但仍是春运的主力军。记者今天（2月1日）走访了西安各大客运站，发现各客运站客流明显提升。
纺织城客运站为农民工提供上门安检乘车
纺织城客运站了解到春运首日车站预计发送旅客1.5万人次，整个春运期间旅客周转量预计100万人次，节前客流相对平缓，主要以渭南、渭北及商洛方向客流为主。今年春运是车站实行实名制管理的首个春运，公安灞桥分局增派警力，一方面维护大客流秩序，另一方面现场为没有携带身份证件出行的旅客办理临时身份证明，为旅客提供便捷出行服务帮助。
春运期间车站开通务工人员、大学生包车服务：春运期间，务工人员、大学生团体包车，车站将上门售票、上门接送、上门安检，减少务工人员因行李多、公交换乘不便而造成的出行不便，让务工人员、大学生便捷返乡。
城西客运站新换一批自动售票机缓解购票排队
城西客运站客流略有增加，今天预计发送旅客2万人次，客流高峰主要出现在早上9时到11时，下午的14时到16时；主要客流方向为西宝沿线的兴平、武功、扶风，福银方向的礼泉、乾县、彬县、长武。
城西客运站客继续开通40条线路60天的预售票业务，旅客可通过关注“平安运输票务中心”进行微信订票业务；车站30台自助售票机也开通了微信、支付宝、银联卡等多种支付方式，方便旅客购票；同时储备了60台手续齐全车辆技术状况良好的旅游大巴车作为储备运力，应对大客流旅客运输工作。
编辑： 刘望
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