西部网讯（通讯员 李银昌） 今天（2月1日）早上，100多名志愿者和铁路职工书法家齐聚陕西安康火车站广场，在志愿者和书法家与旅客的帮扶互动和欢声笑语中，2018年春运拉开了序幕。

据悉，2018年春运40天，安康火车站预计将发送旅客48万人。其中，节前16万人，以返乡务工人员及探亲客流为主，节后32万人，以外出务工人员、探亲及学生流为主。将共计开行70对客车，其中，图定客车37.5对、临客32.5对。节前，日均总席位大约有7028个，节后日均10636个（均不含无座席位）。

为保障春运期间广大旅客的出行安全，该站提前对售票房、候车室、站台、厕所、天桥、地道等场所的照明及客服设施、消防等设施设备，进行了逐一排查和整修，新增了旅客座椅500座。逐站逐车制定春运工作方案，细化到每一趟列车和每一个环节、时间段的岗位作业流程及标准，确保预案到位。并组建了“党员服务队”“青年突击队”，负责做好雨雪降温恶劣天气下的应急组织工作，确保运输安全平稳。

在满足购票需求方面，该站采取增开窗口、延长时间、合理分流等方式，加大售票组织力度。并对所有站售窗口进行升级，具备银行卡、支付宝、微信支付，及微信余票扫码查询功能。针对网络取票高峰期，车站除了保证6台自助售取票机24小时正常工作外，还在售票厅门口设立了服务台，组织网络售票导购员引导旅客购取票，并随时增开人工取票窗口，及时缓解旅客取票压力，防止出现因为取不到票而影响出行的情况。

为让旅客享受温馨的出行环境，该站强力推进车站“厕所革命”，全面推行厕所“双所长”制，增配数名保洁人员，切实保障厕所“卫生达标”。开辟畅行通道，在售票厅外增设无障碍通道1条，设置绿色通道，由专人帮助、引导重点旅客、列车晚点需换乘的旅客及来不及进站的旅客快速进站，避免耽误旅客出行。同时，在候车室增设“共享座椅”312座，旅客可自主选择免费乘坐或付费按摩服务，提升旅客候车体验。开辟了“老幼病残孕”候车专区，为“母婴候车区”增配了热奶器、婴儿车等设备，有效提升服务质量，让旅客春运出行变得更加美好。

据悉，今年春运预计将有三轮客流高峰，第一轮高峰自2月21日至27日，以探亲返程客流为主；第二轮高峰自3月1日至3月4日，以“元宵节”探亲客流为主，短途客流需求较大；第三轮高峰自3月6日至春运结束，以学生返校和务工客流为主。且高峰期间日均互联网取票将高达1.3万人次。铁路部门提醒广大旅客，及早合理规划春运出行方案，提前订购火车票，并在开车前至少3小时取票，以免影响您的出行。