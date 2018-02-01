铜川：乱填“出生证” 多箱“早产”食品被查

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 郭刚华）年货市场热气腾腾，尤其是品牌食品琳琅满目，可是在一些食品生产企业，今天还没有过完，而食品上却已经出现两天后的生产日期。食药监部门就查封了多箱“早产”的食品。
记者跟随铜川市食品药品监察支队对节前食品市场进行突击检查。在铜川市耀州区一家食品厂，刚刚生产的水晶饼，被随意摆放在地上，在包装好准备销售的成品货架上，执法人员发现1月30号生产的水晶饼，已经被标上2月1号的生产日期。
铜川市食品药品执法监察支队执法人员：“你这不对吧，你的时间怎么不对呢？都打得2月1日呢？”
作坊老板：“剩下两天了，换到2月1号，能好买点。”
执法人员：“必须实事求是的打，哪天生产就哪天生产。”
随后，执法人员对该企业“早产”56箱水晶饼进行封存，并下发《责令改正通知书》。
铜川市食品药品执法监察支队执法人员：“第一个问题就是落地堆放，严格按照要求原料、成品必须要离墙离地，底下要20公分的底架，这个东西没有按实际日期进行标注。咱们对这进行封存，下来调查处理。”
执法人员在检查中发现，一些生产企业存在卫生制度落实不到位、食品添加剂使用管理不规范、索证索票不全、进口食品无中文标签等问题。针对检查中发现的问题，执法人员现场提出整改意见和建议，要求生产经营单位限期整改，并督促其落实食品安全主体责任，对存在的违法行为进行立案查处。从去年12月到现在，铜川市食品药品执法监察支队共检查食品生产经营单位27家，下发《责令改正通知书》9份，查办违法案件4起，先行登记保存物品682.45公斤。
铜川市食品药品执法监察支队执法人员张燕：“提醒广大市民在选购年货时，要查看食品包装上是否标注生产日期、保质期及生产厂家信息等内容，在选购生鲜肉时，注意查看是否具有两章两证，在选购熟肉时，要查看是否新鲜，颜色是否异常，是否有异常气味等。希望广大市民积极关注食品安全，提高食品辨别能力，对发生在的身边的食品安全违法问题及时拨打12331投诉举报电话。”
编辑： 张娟
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