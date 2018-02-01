陕西自贸区简化企业开办和注销程序 3个工作日完成

西部网讯（记者 熊惠玲 实习生 梁筱怡）记者今天（2月1日）从陕西省工商局获悉，从即日起，将在陕西自贸区开展简化企业开办和注销程序改革。

将新设立企业办理营业执照、刻制公章、开立银行账户、办理涉税事项压缩至3个工作日内完成；实行企业简易注销登记改革，对符合条件的企业简易注销申请，在3个工作日内完成。

入驻自贸区 申请材料实行“一口受理”

按照规定，今后工商、税务、公章刻制企业、商业银行入驻自贸试验区服务大厅，不再单独向企业收取申请材料。由企业在搭建互联网上的行政事项审批（备案）平台或各综合服务大厅现场录入申请资料，统一由大厅综合服务窗口一口受理，收取所有申请资料。

业务办理“一网流转” 3个工作日办完简易注销

大厅综合受理窗口从行政事项审批（备案）平台收到企业申请材料信息，初审通过后，工商部门办理企业名称核准和设立业务，核准后将涉企信息及其它企业申请材料实时共享至各部门，实行关联审批、备案同步启动，在规定的时限内办结各自业务，并将办理信息反馈至平台。所有事项办理完结后，申请人签字确认，领取营业执照或其它材料。

在坚持“便捷高效、公开透明、控制风险”的基础上,对未开业企业和无债权债务企业实行简易注销登记程序，进一步优化登记流程，3个工作日内办完简易注销申请，实现企业退市便利化。

编辑： 张娟