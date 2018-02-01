陕西近万名青年志愿者服务春运 首邀留学生参与

与会领导为铁路、高速、地铁、公交等单位的“铁路春运青年突击队”和“春运志愿者服务队”授旗。

今年，陕西还首次邀请十余名外国留学生参与青年志愿者服务，体验中国春运。

西部网讯（记者 鄢山宇）2月1日是2018年春运第一天。当天上午，陕西启动青年志愿者服务春运“暖冬行动”暨春运青年立功竞赛，即日起至3月12日，近万名陕西春运青年志愿者将在机场、地铁、火车站等交通重点区域，围绕引导咨询、重点帮扶等方面开展志愿服务。今年，陕西还首次邀请十余名外国留学生参与青年志愿者服务，体验中国春运。

陕西近万名青年志愿者服务春运

自1994年陕西青年志愿者围绕春运志愿服务，首次在全省打出青年志愿者的旗帜，今年是陕西此项活动开展的第24年。

2018年春运志愿服务“暖冬行动”由共青团陕西省委、省文明办等单位共同举办，将贯穿春运的全过程，从2月1日至3月12日，近万名陕西春运青年志愿者将在机场、地铁、火车站、道路客运站、高速公路服务区等交通重点区域，重点围绕引导咨询、秩序维护、重点帮扶、便民利民、应急救援、交通安全劝导等服务等六个方面开展志愿服务。

记者从启动仪式上了解到，与往年不同的是，在今年春运青年志愿者征集中，首次征集了十余名外国留学生代表参与到春运志愿服务中。“我的家乡没有春运，我对春运非常感兴趣，这是我第一次做春运志愿者，我一定尽自己的努力做好这个工作。”朱娜是西安科技大学的留学生，来自塔吉克斯坦，她告诉记者，她对中国的文化非常有兴趣，认为春运也是中国文化的一种，非常想参与其中体验一下。

服务时长满100小时 将优先纳入嘉许表彰范畴

“努力保证旅客走得了、走得好，用扎实细致的工作增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。” 共青团陕西省委书记、党组书记段小龙在启动上对志愿者们提出要求，希望志愿者们在志愿服务中展示陕西追赶超越新形象、在志愿服务中展示陕西共青团新形象、在志愿服务中展示陕西青年新形象。

记者从启动仪式上了解到，围绕陕西省青年信用体系建设工作，今年陕西加大了春运志愿者的保障力度，建立起了完备的春运志愿者信用档案，信用服务时长满100小时的春运志愿者，将按一定比例优先纳入嘉许表彰范畴。

这是陕西科技大学学生张胜源第二次以春运志愿者的身份亲历铁路春运，他告诉记者：“和上一次不同的是，此次暖冬行动我担任的是西安北站的总队长，深知自己肩上的责任和义务是多么的与众不同。虽然我们只是春运中很小的一份子，但一想到能够为春运贡献一份小小的力量，为旅客带来多一份顺畅、多一份温暖，我心中就充满了骄傲和自豪。”

活动中，与会领导为铁路、高速、地铁、公交等单位的“铁路春运青年突击队”和“春运志愿者服务队”授旗，向“共青团号”列车、“共青团候车室”授牌。

编辑： 钟莹