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渭南火车站春运：增开13趟列车 首设“三点”服

时间：2018-02-01 12:33:52  来源：西部网-陕西新闻网  作者：杜鹏 樊东宝

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渭南火车站春运：增开13趟列车 首设“三点”服

今天( 2月1日)，渭南火车站启动2018年春运工作。今年春运，该站首设售票大厅导购点、实名制咨询点，并首次将爱心驿站站点从服务台中分离出来，以便能更机动为旅客服好务，让旅客体验更美好的铁路服务。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 杜鹏 樊东宝）今天( 2月1日)，渭南火车站启动2018年春运工作。今年春运，该站首设售票大厅导购点、实名制咨询点，并首次将爱心驿站站点从服务台中分离出来，以便能更机动为旅客服务。

据渭南火车站副站长关军介绍，今年春运，他们站预计发送旅客26万人次，比去年增加百分之八以上。春运期间，渭南火车站将加开13趟去往上海、北京、兰州等方向的列车，保证旅客出行平安、有序、温馨。

铁路部门提醒广大旅客，春运期间增开旅客列车开行日期如有变动，请以车站公告为准。

编辑： 张娟

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