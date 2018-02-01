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咸阳机场春运预计输送旅客485.2万 增补航班600余班

时间：2018-02-01 10:07:30  来源：西部网-陕西新闻网  作者：陈嘉伟

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咸阳机场春运预计输送旅客485.2万 增补航班600余班

2月1日，2018年春运正式启动，在共计40天的2018年春运中，西安咸阳国际机场预计保障起降航班3.54万架次，输送旅客485.2万人次，运输货邮2.45万吨。

西部网讯（记者 陈嘉伟）2月1日，2018年春运正式启动，在共计40天的2018年春运中，西安咸阳国际机场预计保障起降航班3.54万架次，输送旅客485.2万人次，运输货邮2.45万吨。

今年春运期间，东航、海航、南航、天航、长航、长龙、奥凯等航空公司均有增补航班。据统计，目前各航空公司增补航班共658班，其中客运增补636班，约每天净增计划32架次。加班方向主要是珠海、南昌、广州、长沙、贵阳、温州、呼和浩特、银川、哈密、潮汕等城市。

按照中省市和民航局、西部机场集团春运保障工作要求，结合今年春运形势，咸阳机场公司还及时制定了《西安咸阳国际机场2018年春运航空运输安全服务保障方案》，成立了机场2018年春运航空运输安全服务保障工作领导小组，落实部署了春运期间保障任务。在安全保障、服务保障方面都做了大量部署，确保春运期间航空运输安全，旅客平安回家。

编辑： 张娟

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