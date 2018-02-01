咸阳机场春运预计输送旅客485.2万 增补航班600余班
时间：2018-02-01 10:07:30
来源：西部网-陕西新闻网
作者：陈嘉伟
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咸阳机场春运预计输送旅客485.2万 增补航班600余班
2月1日，2018年春运正式启动，在共计40天的2018年春运中，西安咸阳国际机场预计保障起降航班3.54万架次，输送旅客485.2万人次，运输货邮2.45万吨。
西部网讯（记者 陈嘉伟）2月1日，2018年春运正式启动，在共计40天的2018年春运中，西安咸阳国际机场预计保障起降航班3.54万架次，输送旅客485.2万人次，运输货邮2.45万吨。
今年春运期间，东航、海航、南航、天航、长航、长龙、奥凯等航空公司均有增补航班。据统计，目前各航空公司增补航班共658班，其中客运增补636班，约每天净增计划32架次。加班方向主要是珠海、南昌、广州、长沙、贵阳、温州、呼和浩特、银川、哈密、潮汕等城市。
按照中省市和民航局、西部机场集团春运保障工作要求，结合今年春运形势，咸阳机场公司还及时制定了《西安咸阳国际机场2018年春运航空运输安全服务保障方案》，成立了机场2018年春运航空运输安全服务保障工作领导小组，落实部署了春运期间保障任务。在安全保障、服务保障方面都做了大量部署，确保春运期间航空运输安全，旅客平安回家。
编辑：
张娟
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文化发掘过程中出土了数量众多的石质编磬残块，目前已在23件残块上发现了小篆“北宫乐府”等字样，再次证实了秦代设乐府的史实。01-30
文化由陕西省文化厅组建的文艺小分队，将在乌兰牧骑“红色文艺轻骑兵”精神的指引下，奔赴全省20个贫困县进行演出。01-25
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文化1月22日下午，陕西文化与金融创新合作恳谈会专家座谈会召开。陕西省委宣传部副部长李彬出席会议并讲话。01-23
文化陕西首届旗袍春晚惊艳亮相。现场来自陕西各地市旗袍分会的旗袍爱好者，都拿出了自己最漂亮的旗袍进行展示。01-22
文化陕西省2018年全省文化局长会议在西安召开。会议传达学习全国文化厅局长会议精神，总结2017年全省文化工作，安排部署2018年重点工作。01-22
三农1月30日，记者从省扶贫办获悉，2017年，我省省级财政专项扶贫资金达到23亿元，较上年增长85.4%。02-01
三农培训内容包括农村电商发展模式及营销策略、农村电商物流解决方案、农产品电商智慧经验分享等。02-01
三农让脱贫攻坚工作可持续推进，产业扶贫至关重要。要充分发挥当地特色与优势，进行有针对性的产业布局。02-01
三农省人大代表、陕西齐峰果业有限责任公司总经理齐峰，打开手机轻触了几下，各地的仓储、物流、销售等现场画面一目了然。02-01
三农茶树是经济、生态兼备的作物，它是非常少有的既能保护生态又能增加收入的一个农业项目。这次参加政协会议，我提案继续重视陕茶发展。01-31
三农陕西省种子监管分析系统正式上线运行，标志着我省农资监测分析实现了系统化、集成化、智能化发展。02-01
三农记者从省工商局获悉，日前商洛市“洛南核桃”“洛南豆腐”“云盖寺挂面”获批国家地理标志保护产品。02-01
三农“2018年扶持两户花卉种植户，帮助他们在网上销售，拓宽花卉销售渠道。”南仁村大学生村官冯倩在她的学习心得里写下新年打算。02-01
三农汪德义先后获得全国粮食生产突出贡献农业科技人员、全国农技推广突出贡献奖、陕西省农技推广先锋等多项荣誉。02-01
三农该县工商联在脱贫攻坚过程中，刷新了同行业、同系统扶贫工作的新亮点。01-31
三农实加强扶贫领域调查研究工作，实事求是地完善扶贫政策，增强政策的针对性和可操作性，推动因地制宜精准扶贫。01-30
三农国务院办公厅印发《意见》，对促进农业科技园区提质升级、推进农业高新技术产业示范区建设发展进行部署。01-30
旅游四川阿坝州达古冰山迎来雪后初晴，在4860米的冰川之巅，再现云海景观。云海随着风肆意翻滚，形状各异，瞬息万变。01-31
旅游长空栈道是陕西华山景区南峰东侧南天门外山腰间的一处景点，近期，受降雪影响，该景点关闭，但一段景区工作人员在此绝境除雪的视频却火了。01-31
旅游很想去旅游，却更担心看到的景色只有人山人海，其实错峰出游也可以提前做功课，做足准备就能巧妙地避开出游高峰。01-31
旅游1月29日，“穷游者”孙永（化名）在网上火了。孙永在1月24日被杭州警方救助，随后被民警送到了救助站。01-31
旅游1月29日，2018北京国际民宿产业博览会暨首届国际民宿产业发展论坛新闻发布会在北京举行。01-31
旅游今年春运全国旅客发送量将达到29.8亿人次。为迎战春运大考，多地多部门提前部署，出招保障“回家路”。01-31
旅游蚂蜂窝大数据显示，“滑雪”、“极光”也在冬季上升为北欧各目的地最热门的关键词。01-30
旅游这是1月29日航拍的湖北武当山金顶景区雪景。连日降雪让武当山银装素裹，金顶景区的建筑在白雪的装扮下宛如琼楼玉宇。01-30
旅游春节期间全家人一起去旅行也能体验另一种团圆。具年味的特色玩法，在旅途中邂逅团圆的温暖与感动。01-30
旅游2018年全国旅游工作会议此前在厦门召开。会上公开的数据显示：预计2017年旅游总收入5.4万亿元。01-30
旅游国家体育总局冬季运动管理中心常务副主任丁东在会上表示，安全是中国冰雪运动发展的“生命线”。01-30
旅游今年春节，楼观景区“有福之人来楼观•戊戌年春节大庙会”系列活动将于2月15正式开启，届时广大游客可欣赏到一系列精彩的演出和活动，感受最浓的“年味儿”!01-29
美食据统计，全国人均吃盐量为每天10克以上，其中以东北人最高，达18克。而世界卫生组织建议应把食盐控制在每日5克以下。02-01
美食在煎带鱼的时候，我们最怕遇到的事情就是带鱼粘锅。今天小编要教大家这样煎带鱼，简单又好吃。02-01
美食补充维生素C的方式有两种：一是服用维生素C片，二是尽量多吃些含维生素C的蔬菜和水果，如柑桔、苹果、西红柿。02-01
美食在我们的周围总是有各种各样的食物，稍微不注意，就会吃到不健康的食物，尤其是超市里面的食物，感觉很多都是在骗钱。02-01
美食木瓜中含有的木瓜酵素，不仅可以分解蛋白质，更可分解脂肪、促进新陈代谢，把体内多余的脂肪排出体外。02-01
美食功效：治疗肾阴虚所致的白发，出现头昏健忘，腰膝酸软，耳鸣耳聋，五心烦热，失眠多梦，舌苔少，脉细数者。功效。01-31
美食选购白砂糖，要选择外观干燥松散、洁白、有光泽，平摊在白纸上不应看到明显的黑点，按颗粒分有粗粒、大粒、中粒。01-31
美食小米原产于中国北方黄河流域，中国古代的主要粮食作物，小米与面包可谓是中西结合的美食。大家快来学着做吧。01-31
美食煮面好像很简单的样子，加水加面加料，开火搞定。这么粗暴简单的话，煮出来的面也是很粗糙的，吃起来也是很无聊的，纯粹为了填满肚子而已。01-31
美食相对于馒头、包子、饺子等中式面点来说，儿子最喜欢吃的是饼，尤其爱吃葱油饼，每次我要烙饼。01-31
美食小伙伴们知道吃红枣的正确吃法吗？如果错误食用，不但没有功效，有时候甚至会适得其反！01-31
美食杏鲍菇不同于其它菌类的口感，它是菌肉肥厚，质地脆嫩，吃起来没有那么地软嫩，却很是清爽。杏鲍菇的做法也很多，怎么做都好吃。01-30
健康女人这么辛苦生完孩子，是不是可以好好补一补？女人生产后度过这段产后恢复期俗称为“坐月子”02-01
健康干燥寒冷的天气，人的皮肤感觉特别敏感，尤其是在脱衣服之后，感觉浑身哪都痒。02-01
健康阳光照射是公认的维生素D的主要来源，人体90%以上的维生素D来源于阳光照射。02-01
健康在冬季，大家最直观的感觉是皮肤的干燥，此时皮肤急需“补水”，但“抗干补水”靠的不仅是护肤品。02-01
健康很多患哮喘病的女性担心怀孕后病情会加重，影响母子健康。01-31
健康最近寒潮来临，很多人被冻得直哆嗦，起床成了一件很艰难的事情。01-31
健康在健康饮食前三甲中，除了DASH和地中海饮食还有弹性素食，这三种饮食也是最适合糖尿病患者的。01-31
健康在鸡蛋的形成过程中，影响蛋壳颜色的色素主要是原卟啉(又称卵卟啉)，由母鸡的蛋壳腺合成。01-31
健康虽然牛奶可以在任何时间喝，但是如果选择下面推荐的四个“黄金时间”，营养吸收效果会更好。01-30
健康美国一项研究显示，咖喱中含有的姜黄素能提高近三成记忆力，同时有助缓解抑郁。01-30
健康饮食防便秘，主要是通过增加膳食纤维摄入量和保证水分摄入充足，以增加粪便体积、软化粪便，进而促进排便。01-30
健康冬季来临，不仅气温开始下降，人体感觉冰冷，包括头颈部、膝关节、腰部、四肢等。01-30
教育如果把系统性的教育带给中国乡村几千万孩童，他们的未来会怎样？如果把宿舍、校车建好，他们的生活会发生怎样的改变？02-01
教育人工智能时代，利用网上学习软件，机器可以批改学生在线完成的作业，并根据做题情况分析后再布置个性化作业。02-01
教育29日，记者了解到，经周至县公安局申报，周至县相关部门授予了冯师傅夫妇二人“见义勇为”称号，并颁发了证书和奖金。02-01
教育一年365天借阅296册次书，相当于每天看0.81本书。除掉浙大2017年的108天寒暑假时间，在校期间257天，相当于每天阅读1.15本书。02-01
教育上个世纪80年代，高中毕业的她考上了一所大专，因为家里没钱，父母把她的录取通知书藏了起来，她两年后才知道这事。02-01
教育近日，一篇《北大毕业美国留学生万字长文数落父母，12年春节不归决裂拉黑父母6年》的文章在微信朋友圈被热转。02-01
教育老师的寒假推荐书目上出现了武侠小说《天龙八部》，“这次，爸爸妈妈再也没有理由拦着我们看武侠小说了。”01-31
教育对2017名受访者进行的一项调查中，89.5%的受访者称周围中小学生患近视的多，长期使用电子产品（70.8%）被视为“罪魁祸首”。01-31
教育经常有人说，女博士，大多智商高，情商低，难相处。甚至调侃，世界上有三种人：男人、女人和女博士。01-31
教育他说，未来可能还有很多困难，但自己会努力坚持，正如一首诗里写的那样“既然选择了远方，便只顾风雨兼程”。01-31
教育求职时应重在岗位的匹配和适合，一个人在岗位实践中真正练就了本事，干出了业绩，何惧什么“鄙视链”。01-31
教育政府、高校、医院、社会各方共同发力，才能尽快补上儿科医疗资源不足的短板，让更多儿科医生成为孩子成长的“提灯者”。01-31
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。02-01
房产这间套房高踞于纽约曼哈顿市中心一座由建筑师rafael vinoly设计的96层高的摩天大楼中，其第92层的高度远远高出城市天际线1244英尺。01-31
房产简单的绿色会让不起眼的小角落都活起来，屏蔽外界的纷扰，尽享家中原生态的绿意人生——优雅素朴抗疲劳。01-30
房产飘窗处也设计了不少可供收纳的格子和抽屉，既可放日用物又可放些书本，闲暇时在飘窗上饮茶看书，与伴侣聊聊天谈谈心，想想都觉得甜蜜。01-29
房产木制元素总是给人带来贴近自然的安心，在卧室里添加木质元素，让睡眠空间清雅而气爽。01-29
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-26
房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-25
房产中国文化的源远流长可谓之取之不尽，用之不竭，这款大户型的装修案例以江南的水墨之美作为装修理念，将文化底蕴融于生活，将古典文化嵌入现代生活。01-24
房产次卧空间相对较小，设计上仍以简约为主，用木板打造电视墙，与客厅中的电视背景墙如出一辙。01-23
房产窗边是一把造型独特的椅子，柔软的毛皮靠垫显得十分舒适温暖，一个不起眼的角落成了主人度过闲暇时光的休闲区。01-22
房产40平的小户型里也要五脏俱全才能让生活舒心，在常人眼里这是难以达到的奢求，但在设计师身上是种美好的挑战。01-21
汽车价位较低的一款将以路特斯全新铝制底盘打造而来，而另一款将配备新的碳纤维底盘，成为品牌新的旗舰标杆。02-01
汽车1-12月累计销量48408台，同比增长16.4%；国产车型Q50L和QX50全年累计销量29134台，同比增长9%，销量占比超六成。01-31
汽车根据一些机构的统计显示，过去一年，国内12家主流豪华品牌在中国汽车市场累计销量超过了257.47万辆，增幅达到18.4%。01-31
汽车此次融资完成后，小鹏汽车将推动G3 车型今年的上市和交付的速度，同时还将帮助其实现后续市场和服务的构建等。01-30
汽车动力方面，新车搭载1.5T涡轮增压发动机，最大功率125千瓦，峰值扭矩285牛米，与之匹配的是7速湿式双离合变速箱。01-30
汽车安徽省合肥市科技局曾在2015年向合肥市法制办递交了相关立法建议，希望能在原有基础上增加“禁止燃油机动车非法占用公共充电车位”这一项。01-30
汽车而欧洲轿车市场举步维艰，大众还需依赖全球市场，尤其是电动汽车蓬勃发展的中国市场。01-29
汽车有关新款圣达菲其他信息难以得知，但是现代做出承诺：新款SUV将拥有汽车行业里第一个后排座乘客预警系统。01-29
汽车外媒在密歇根州安阿伯市拍摄到福特福克斯原型车，该地距离福特迪尔伯恩市总部和工程中心以西40英里(约合64千米)。01-29
汽车本田和日产汽车公司销量均取得了两位数的增长，增长速度超越在美表现，预示着中国开始取代美国成为日本汽车企业最重要的市场。01-28
汽车全年累计销量为202.69万辆，同比下降17.4%，这是MPV市场有史以来最严重的一次销量下滑，与年初预测的两位数增长差距颇大。01-26
汽车推进二手车信息和信用体系建设，规范二手车交易秩序，促进二手车市场潜力进一步释放。01-26