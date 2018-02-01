31日16条留言有回复:珠江新城春节前将接通正式用电

1月31日，16条留言有回复。
西部网讯 珠江新城电梯频繁停电、沣润和园无法使用宽带、高新医院公交站设停车位……1月31日，西部网民生热线一共收到了来自西安曲江新区互联网信息办公室、西安高新区党工委宣传部、西安市房管局等10个党政相关单位的16条反馈回复。
回复内容精选如下：
1月29日，网友“这个冬天有点冷”反映： 1月26日，西安珠江新城一业主乘坐电梯时遭遇电梯坠落受伤，被困电梯内长达40多分钟后才被解救出来。珠江新城二期自2016年6月至今未竣工验收、未实施供暖、使用临时电，平均每日停电3至8次。希望有关部门能帮我们处理。
西安曲江新区互联网信息办公室回复：目前，热力公司已派施工队开始施工，预计在2018年2月5日热交换站施工完毕，开始供暖。
经了解，珠江新城小区使用的电梯有出厂合格证以及检验合格证。开发商承诺在2018年春节前保证接通正式用电。
1月4日，网友“败给现实”反映：西咸新区沣西新城沣润和园小区，不能安装电信宽带，电信费用一直正常缴纳，从未欠费，但是宽带不能安装，电视看不了，楼里手机信号很差。希望相关部门能够帮忙解决。
陕西沣西物业管理有限公司回复：我公司正在积极与第三方弱电公司对接，经过多次沟通对接电信网络于2018年1月11日正式进场施工，预计工期为1个月。
1月15日，网友“哈哈”反映：西安团结南路高新医院门口对面的公交站，站牌的辅路上全被划成了停车位，严重影响市民等车。希望有关部门关注解决。
西安高新区党工委宣传部回复：经交警高新大队核查，已对高新医院门前部分非法车位上报高新市政进行涂抹。
1月16日，网友“夜行列车”反映：汉中中青国际社区地下车位属于人防工程车位，开发商却以每个15.5万的价格向业主出售。由于小区业主拒绝购买，物业单方面制定了每月租赁费360元的地下车库停车标准，希望有关部门能帮我们解决。
汉中市住房和城市管理局回复：该项目798个地下机械式停车位及地下人防工程车位均无产权，可以以租赁形式对业主进行出租，出租期限最长不得超过20年，若租赁时间到期，业主可选择续期或者放弃租赁。
我局已给该公司下达了书面《整改通知》，要求开发公司立即停止违规销售行为，退还已收取的车位费。
1月15日，网友“匿名”反映：蓝田县城北大市场小区卫生环境差，下雪路面积雪无人清理，楼梯间没有灯，无人进行楼道清理工作，希望相关部门帮我们解决。
蓝田县人民政府办公室回复： 接到反映后，蓝田县政府立即责令三里镇政府进行调查处理。目前，物业已对路面积雪以及楼道卫生进行了清理打扫，电力部门已对楼梯间灯光设施进行维修。另外，物业已安排小区门卫处实行三班倒，白天一人值班，晚上两人一起值班加巡逻。
1月29日，网友“鹏不止于翅”反映：我们一行三人于1月21日上午在延川南关阳尚沟对面打车，一辆尾号车牌照为T3339的出租车停留下来，但看见我们一行人并拎着东西之后，司机随即将车开走。严重影响城市文明建设，希望有关部门处理解决。
延川县昊远出租车公司回复：经过调查，由于司机当时没有看见，并非有意拒载，请顾客原谅；我公司对该出租车司机进行了严厉的批评教育，鉴于当时司机并不是有意为之，给予口头警告。今后，我公司将加强出租车司机职业道德教育，为大家提供优质服务。
如需查阅更多回复请点击→《1月31日有回复：珠江新城频繁停电 春节前接通正式用电》（实习编辑 李佳霖）
编辑： 李佳霖（实习）
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