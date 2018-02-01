省第十三届人民代表大会第一次会议闭幕

坚持高质量发展 书写新时代新华章

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）在圆满完成大会各项议程后，1月31日上午，陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安胜利闭幕。

闭幕大会上，在通过关于政府工作报告等有关决议等议程后，省委书记、新当选的省人大常委会主任胡和平作了重要讲话。

胡和平说，写好新时代的陕西答卷，是历史交给我们的光荣而艰巨的使命。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记来陕视察重要讲话，认真践行“五个扎实”要求，以钉钉子精神推动“五新”战略任务落实，确保全面建成小康社会，奋力谱写新时代追赶超越新篇章。

胡和平强调，要坚定不移学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，努力推动十九大精神在陕西落地生根。要坚定不移推动经济高质量发展，加快推进供给侧结构性改革，加快创新型省份建设，加快深化各领域改革，加快扩大对外开放，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，不断增强我省经济创新力和竞争力。要坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，进一步加强和改进人大工作，推动协商民主广泛、多层、制度化发展，巩固和壮大爱国统一战线，最大限度汇聚起推动陕西改革发展的磅礴力量。

胡和平强调，要坚定不移推进法治陕西建设，坚持科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，着力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。要坚定不移践行以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生，扎实推进脱贫攻坚，切实加强生态文明建设，不断满足三秦百姓美好生活需要。要坚定不移巩固发展心齐气顺劲足的良好局面，深入推进反腐败斗争，持续深化作风建设，大力弘扬实干精神，大兴调查研究之风，以抓铁有痕、踏石留印的劲头把陕西各项事业推向前进。

省委书记、省人大常委会主任胡和平：“各位代表，同志们，新时代的大幕已经在我们面前拉开，新征程的号角已经在三秦大地吹响，让我们更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记来陕视察重要讲话，全面落实省十三届人大一次会议的各项部署，不忘初心牢记使命，低调务实不张扬，埋头苦干，为决胜全面建成小康社会，谱写新时代陕西追赶超越新篇章而努力奋斗。”

省十三届人大一次会议期间，500多名人大代表积极履行职责，认真听取和审议了省政府工作报告，听取和审议、审查和批准了其它重要报告。代表们认为：我省追赶超越步伐明显加快，经济社会发展进入新时代。全省发展持续走在上升通道，综合实力、人民生活、城乡面貌发生了令人振奋的变化，尤其是生产总值突破2万亿，令人倍感振奋。围绕追赶超越和“五个扎实”要求，就我省下一步如何落实“五新”战略任务，代表们提出了建设性意见。

省人大代表、共青团陕西省委书记段小龙：“我建议能够把配套实施青年企业家人才培养工程作为打造创新型领军企业的重点。”

省人大代表、正衡资产评估有限公司董事长雷华峰：“招商引资，可能各级领导都在忙活这个事，那问题就是你的营商环境能不能真正的提升，这可能是一个核心。”

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年，如何贯彻新发展理念，加快高质量发展，围绕2018年全省经济社会发展主要预期目标，代表们表示：一定要坚持以人民为中心的发展思想，以更加奋发有为的精神状态、更加扎实有效的措施办法抓好贯彻落实，努力谱写新时代陕西追赶超越的新篇章。

省人大代表、中国航天科技集团第六研究院党委书记黄亮：“我觉得问题越讨论越明，我们要持续不断地把我们的军工技术，多年来形成的这些积淀跟国民经济主战区结合，更好的为国民经济服务。”

省人大代表、安康市宁陕县江口回族镇镇长杨恩宏：“报告当中所有增长的数据，仍然体现了关注农村，倾向农村，这一点也为我们基层做好工作增添了信心。”

深化供给侧结构性改革，加快构建现代化经济体系是2018年的重点工作。会议期间，围绕扎实推进创新型省份，优化创新创业环境，加快构筑改革开放新高地等目标任务，代表们表示，建设富有陕西特色的现代化经济体系，一定要最大限度地释放追赶超越的动力和潜能，努力实现经济总量追赶、质量效益超越、发展模式创新。

省人大代表、西安市发改委主任陈长春：“我个人认为枢纽是基础，门户是我们打造的目标，可以依托这两个基础，大力发展流动经济。”

省人大代表、西咸新区管委会主任康军：“要大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济，在西咸新区要重点打造临空经济、文化旅游、装备制造等六大千亿级的产业集群，在高质量发展的同时我们把经济总量做大。”

截止1月30日，省十三届人大一次会议共收到代表提出的议案2件、建议706件。建议关注的重点集中在经济社会发展各方面，涉及到教育、卫生、健康、养老等民生领域的建议占到建议总量的四分之一左右。

省十三届人大一次会议大会议案建议组建议小组组长赵方：“代表紧紧围绕十九大报告，在共享单车，军民融合发展以及特色小镇建设方面，又成为代表关注的新的话题和重点话题。”

省人大代表、千阳县人民政府县长张新科：“这个会议精神令人鼓舞，催人奋进，作为来自基层的一名代表，回去以后，用会议精神调动和激发全县上下干事创业的热情。”

岐山县雍川镇小营村空心挂面合作社理事长谢凤鸣：“我将不忘初心，牢记使命，把会议精神宣传下去，落实下去，为农村妇女就业和脱贫攻坚，尽自己最大的努力。”

省人大代表、延安双丰集团有限公司董事长袁彦峰：“回去撸起袖子加油干，把这次的会议精神带给我们的基层。”

编辑： 辛超