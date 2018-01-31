陕西国税去年6类59项业务实现“全程网上办”

陕西国税工作会今天召开 去年6类59项业务实现“全程网上办”

西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（1月31日）从陕西国税工作会上获悉，去年全年，陕西国税系统减税降负385亿元，办理出口退（免）税42.58亿元，特别是全面推开营改增，试点纳税人累计减税159.88亿元，深化“放管服”改革，持续优化营商环境，推出31项便民办税措施，147项事项实现限时办结。

22类246项数据实现国地税共享

陕西省国税局党组书记、局长席七万介绍说，去年陕西国税深化国地税征管体制改革，推动出台了《税收保障工作实施方案》，构建涵盖36个部门97类数据的信息交换体系，22类246项数据实现国地税共享。

“我们的‘税银互动’向‘线上’迁移，8872户小微企业获得信贷支持68.9亿元。”他说，信息管税“四梁八柱”基本建成，6类59项业务实现“全程网上办”，实现了分流办税服务厅人流量50%以上。

推进税收搞个 大力推广集中审批和网上审批

席七万说，2018年，全省国税系统要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕税收现代化布局和“五新”战略任务，以“六个一”发展思路为主线，以“两基一改”为主题，抓中心、强管理、优服务、促发展、稳中求进、质量强税。

他说，要深化“放管服”改革，推广集中审批和网上审批，合理简化办税手续，改进税收优惠备案方式，清理要求纳税人报送的涉税资料，加快电子税务局推广应用，试点建设自助办税服务厅，严格执行“最多跑一次”清单。

“我们要深化征管体制改革，持续推进‘四个转变’，优化完善分级分类管理和前后台一体化建设，实施税收管理员制度改革。”他说，认真落实国地税合作规范4.0版，持续深化大企业管理改革，优化纳税信用管理。“要抓紧升级完善新版电子税务局平台，推动国地税实名办税系统互联互通，开通网上直播课堂，积极探索企业财务软件与税务软件对接。”

编辑： 李杉