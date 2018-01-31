2017年陕西普通干线公路建设规模达到4182公里

西部网讯（记者 熊惠玲）区域经济的发展离不开公路的畅通。记者今天（1月31日）从陕西省公路工作会议上获悉，2017年，全省普通干线公路路网建设完成投资170.6亿元，建设规模达4182公里，为年度追赶超越目标任务的137%，普通公路建设成效显著。

超额完成路网建设 如期建成沿黄公路

据了解，2017年，全省普通干线公路路网建设完成投资170.6亿元，建设项目达到132个，建设规模4182公里，为年度追赶超越目标任务的137%，建成通车项目33个，通车里程1488公里。

农村公路建设完成投资113.4亿元，新改建及完善农村公路14340公里，桥涵配套及危桥改造8086延米，安全生命防护工程10218公里。

全省路网建设一号工程沿黄观光路在8月28日如期建成通车，从根本上改善了沿黄地区的交通条件，已初步发挥出推进旅游、带动产业、助推脱贫、引领发展的综合效应。

去年摘帽贫困县全部通公路

陕西省公路局局长万振江介绍说，去年全省开展了建制村通畅基础数据摸底排查，摸清了1405个未通畅建制村、5917公里建设规模的交通脱贫攻坚底数和2017年4个摘帽县、1261个退出村通畅情况。

“我们全行业以高度的使命感和紧迫感，全力加快通村公路建设，累计完成脱贫攻坚保底性任务5304公里，完成投资46.5亿元，2017年摘帽贫困县和退出贫困村通畅任务全面完成。”他说，各市县今年要提前动手，加快剩余建制村通畅工程的实施，确保2018年实现建制村100%通畅目标。

同时，加快改善深度贫困地区交通基础设施条件，统筹干线公路改造与农村公路建设，有序实施一批具有资源路、旅游路、产业开发路性质的公路建设项目，引导城镇规划、产业布局、旅游发展，推进“交通运输+产业”扶贫模式，实现交通引领脱贫。

今年将改造普通干线公路规模2500公里

万振江说，根据省委、省政府和省交通运输厅对全省公路工作的部署，今年全行业要围绕“保通车、抓续建、促开工”的思路，全面加快路网项目建设进度。

“普通干线公路改造规模要达到2500公里，建成通车1000公里。重点改建县城过境公路、扩建城际拥堵路段、建设红色旅游公路、升级等级偏低路段。”他说，建成通车G307吴堡黄河大桥及引线工程、G108勉县至宁强等30多个项目。加快改造富平至耀州红色旅游路等关中城市群通道，开工建设G327洛川土基至黄龙等陕北资源运输通道，改建南郑青树至黎坪旅游公路等陕南绿色产业通道，开工G336神木店塔至张板崖等重要路段项目，建设延川、乾县等20个县城过境公路。

编辑： 李杉