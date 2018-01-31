省消协发布春节消费提示 警惕消费返券引发盲目消费

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 谢静）节日将迎来消费高峰，也最容易发生消费纠纷，为了引导消费者品质消费、理性购物，过一个快乐、祥和的新春佳节，陕西省消费者协会今天（1月31日）向公众发布了若干春节购物消费提示。

选购年货注重质量 谨慎购买“新奇”食物

选购年货首先要注重食品安全，尽量选择正规的大型超市、商场购买知名品牌的食品。

消费者首先要查看核实外包装上是否有完整的产地、厂址、厂名、生产日期、保质期、产品级别或成分表和QS质量认证标志，确保购买的食品包装完好无损；在购买散装食品时，不仅要查验大包装和小分包装上标签内容与食品是否一致，还要查看食品合格证明；购买熟食或冷藏的食物時，要注意其储存条件是否符合产品标示要求，因为冷藏食品因放置保存条件不同，会腐败变质而完全失去食用价值。

一定要谨慎购买“新奇”、“野味”等不常食用或从未食用过的食物以及易过敏食物，特别是老年人、幼儿、孕妇及抵抗力较弱人群更要重视。

谨慎对待消费返券 避免购物“无底洞”

每逢春节，商家纷纷以消费返等形式进行打折促销活动，但当消费者拿到购物券后才发现使用现金券有“单件商品消费满多少元才可使用一张”、或者“只限某某柜台使用”等诸多限制条件；也有购物后的消费额总是和最贴近的促销标准仅差几元钱，消费者往往需要花费更多的钱，再去购买一部分自己并不需要的商品，以达到促销标准，陷入循环购物的“无底洞”。

消费者一定要谨防个别商家打着所谓“直销价”、“惊爆价”、“有奖销售”等旗号，实际在抛售积压商品、滞销商品、残次商品，切莫被低价冲昏了头脑，盲目消费。

外出游慎选旅行社 注意查看经营资质

随着消费观念的转变，选择外出旅行过节己成为不少消费者的过节方式之一。

消费者在选择旅行社时，要注意查看旅行社是否有经营资质，在与旅行社签订旅游合同时要认真阅读合同相关条款；网上旅游消费，要确认该网站是否经工商、网监部门登记备案且有备案登记号，要查看在该网站主页显要位置是否有旅游部门颁发的《旅行社经营许可证》信息，主页上要有旅行社客服和省、市旅游监管部门的投诉电话。

境外出游消费，要查看《旅游业务经营许可证》上的业务范围是否有“出境旅游”字样，交纳“出境游押金”时，一定要向组团旅行社帐户支付，并在旅游合同中约定押金退还事宜。

编辑： 李杉