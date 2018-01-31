宝鸡一城管执法车冲上人行道 致1死4伤

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）1月31日下午，宝鸡市新建路与红旗路什字发生一起车祸，一辆城管执法车在行驶中突然驶向人行道，将5人撞倒，1人当场死亡，其余4人不同程度受伤。

记者从宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队了解到，1月31日14时15分许，曹建安（男41岁，宝鸡市城市管理综合执法局渭滨综合执法大队工作人员）驾驶本单位陕C95620号小型面包车，沿滨河北路由南向北行驶至新建路与红旗路什字时，车辆驶上西北角人行道，将人行道上的行人何某某等5人撞倒，致何某某当场死亡，其余四人不同程度受伤。

目前，伤者已送往医院救治病情稳定，无生命危险。肇事嫌疑人曹建安已被渭滨交警大队控制，事故原因正在进一步调查之中。

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