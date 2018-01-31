西安将生育津贴纳入生育保险支付范围 月薪4千可领1万多

西部网讯（记者 鄢山宇）从今年1月1日起，西安市将生育津贴纳入生育保险支付范围，参加西安市生育保险的女职工休产假时，按国家规定的产假天数享受生育津贴。
生育津贴是指国家法律、法规规定对职业妇女因生育而离开工作岗位期间，给予的生活费用。西安市将生育津贴纳入生育保险支付范围后，女职工享受的生育津贴，以女职工生育或流产时所在用人单位上年度职工月平均工资×12（月份）÷365（天数）×产假具体天数，一次性计发。
按照《女职工劳动保护特别规定》，女职工生育享受98天产假，其中难产的，增加产假15天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。女职工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。
例如，王女士所在单位上一年月缴费平均工资是5000元，她生育前后共98天产假。那么，她享受的生育津贴的标准就是4000元×12÷365×98，则她在产假期间共可得津贴12887.7元。
女职工的生育津贴由生育保险经办机构转入用人单位，由用人单位发放。生育保险经办机构拨付的费用不足于支付本人工资的，差额部分由用人单位补足。女职工生育或流产手术时，个人缴费记录不满12个月的，由用人单位垫付其生育津贴，缴费满12个月以后再由生育保险基金支付。
符合省、市规定的其他增加产假期间的工资待遇，由用人单位发放。
编辑： 魏梅
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