西安交警即日起对机动车进行检查 所有高速均覆盖

交警夜间对机动车进行检查。

西部网讯（记者 刘望）2018年春运即将到来，高速公路交通运输愈加繁忙。为了保障春运期间高速公路交通安全畅通，从今日（1月31日）开始，西安高速交警部门针对占用应急车道、违法停车、涉酒驾驶等安全风险突出、影响通行秩序的严重交通违法行为，将集中开展为期一个月的专项整治行动。

夜访：高速入口设检查点防事故 6名驾驶人违法

今日凌晨，记者跟随西安交警高速大队民警来到绕城高速未央南收费站，现场10余名民警正在开展专项整治行动，对行驶进入收费站的车辆进行检查。为什么要在收费站入口设置执勤点？

西安交警高速大队绕城中队长梁文现场介绍，“主要是为了严格管理上高速关口，把违法行为消除在进入高速公路的时候。对不存在交通违法的驾驶员，经过现场交警检查提醒，也能够降低安全风险”。

2个小时的整治过程中，民警检查了600余辆车辆，发现并查处了2例涉嫌醉酒驾驶、1例货车驾驶室超员、1例实习期驾驶人单独上高速、2例客车违法载货等违法行为。截至记者离开，民警仍在准备夜间巡逻工作，凌晨0时前后两个时段，执勤警力还将对辖区进行巡查，发现查处在高速公路应急车道违法停车行为以及凌晨违规运行的长途客车。

白天主要检查占用应急车道。

再访：违法占道要不得 西安所有辖区高速全覆盖

今日早上7时早高峰时段，记者再次来到绕城高速，绕城高速内环曲江立交至高新区立交方向通行的车辆较多。在9公里长的路段中，交警布置了3组警力，查处违法占用应急车道行驶、违法停车、货车违法占道等违法行为。

“车辆在应急车道行驶，或者违法停车，不但严重干扰通行秩序，而且容易引发交通事故，对正常行驶的车辆存在较大的安全威胁。”在现场执勤的民警周宇驰告诉记者，“专项整治行动期间，西安高速交警在持续加大路面执勤执法力度的同时，也会充分利用电子卡口、视频监控、无人机等设备，以及群众举报的途径，严查危害交通安全的违法行为。”

记者了解到，此次西安高速交警部门集中开展严重交通违法行为专项整治将覆盖绕城高速、西汉高速、西临高速、西禹高速等西安辖区全部高速公路。警力安排也将根据日常早晚高峰、春节节前返乡和节后返程高峰的交通流量变化做出适时调整。西安交警提醒广大交通参与者，自觉依法规范驾驶。

编辑： 刘望