西安或引入“互联网律师事务所” 机器人解答咨询

今天（1月31日）上午，西安首届“智慧法务”举行。

西部网讯（记者 李媛）“你好，我想咨询一下关于工伤的法律问题？”机器人“小司”的屏幕上便出现了关于工伤的法律条款，同时还有几个关于工伤的常见问题。今天（1月31日）上午，西安首届“智慧法务”举行，会议现场的机器人与参会人员互动。

此次“智慧法务”发展大会，以“智慧决策”“智慧服务”“智慧管理”“智慧组织结构”为主要内容，研讨交流智慧法律服务的新理念、新模式、新格局，以“法律咨询智能问答”、“法律服务智能导航”、“案例资料智能推送”为主要服务方式，旨在推动互联网、大数据、人工智能等现代信息技术手段在西安公共法律服务领域中的应用，探讨展望新时代智慧法务的发展方向和实践模式，让法治成果更全面更及时更公平地惠及全市人民，打造共建共治共享的社会治理格局。

会上，与会专家和西安司法部门相关负责人就“掌上律师事务所及线下无人律所”建设、实践模式进行了问题交流和12348法网建设及网上办事大厅等方面进行了主题研讨。会场周围设有“智慧法务”展厅，重点展示智慧法律服务领域的最新实践成果，在线律师服务平台、智慧普法平台，互联网+律师、+公证、+法律援助、+调解、+社区矫正等公共法律服务模式。在展厅里，记者亲身体验了“互联网律师事务所”和可爱的“智慧小司”机器人。

市民在“智慧法务”展厅体验互联网法务咨询服务。

“互联网律师事务所”的面积只有治安岗亭般大小，但是可以容纳几千甚至几万名律师，它内置高清触摸终端机、高拍仪、打印机等。市民只要刷下身份证、便可轻松登录；在触摸屏上点击想要咨询的问题，一键发单；平均5、6秒的时间，系统便从接单的前30名律师中精准匹配一名律师，提供面对面视频法律咨询服务。“这个现在在江苏全面推广，我们这次来西安也是希望能为西安的市民服务，我们也在做积极的努力。”工作人员表示。

“你好，我想咨询一下关于工伤的法律问题？”“小司”的屏幕上便出现了关于工伤的法律条款，还有几个关于工伤的常见问题，供提问者选择。简单法律问题不用找工作人员，“智慧小司”便可回答，“智慧小司”机器人未来或可成为公共法律服务中心接待来访群众的“好帮手”。

西安市司法局党组副书记、副局长刘伯雅介绍，西安市司法局将把现代科技力量和法律服务人员创造力更好地结合起来，形成科技理性和服务理性融合效应，努力开创科技和人力深度融合的“智慧法务”运行新模式，推动法律服务供给向标准化、规范化、精细化方向延伸。

编辑： 呼乐乐