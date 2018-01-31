西安张家堡社区乙脑疫苗缺货? 疾控中心：有定额限制

西部网讯（记者 周到 实习生 马晴茹）“去张家堡社区打乙脑疫苗，跑了几次都说没有，为什么没有措施保障疫苗的供应？”近日网友张先生向西部网“民生热线”栏目反映，西安未央区张家堡社区卫生服务中心乙脑疫苗长期缺货，孩子等了4个多月，还是没能打上疫苗。

民生热线：张家堡社区卫生服务中心乙脑疫苗长期缺货

网友张先生告诉记者，她孩子本来应该是2017年9月11日接种第二针乙脑疫苗，但当时却被告知疫苗缺货，估计10月份才能打。

“10月以后，我中间去了好几次，对方都说没有疫苗。”张先生说，前段时间社区通知说疫苗到了，让家长带娃去打。

昨天（1月30日），张先生一大早起床去排队抽号，但在张家堡社区卫生服务中心门口，张先生又见到了停止接种乙脑疫苗的通知。“门口挂了一块牌子，说年前都不再供应乙脑疫苗，我跟医生问了一下，说估计要等到3月中旬之后了。”

张先生说，按照户口划分，他孩子属于张家堡社区卫生服务中心的接种范围。“我打听过别的社区有疫苗，但是因为地域限制不给打。我孩子已经2岁5个月，快过了第二针乙脑疫苗的接种时间，作为家长心里非常着急。”

西部网记者了解到，2017年11月7日，西安市卫计委曾因“乙脑疫苗短缺”一事回复网友：目前，西安市乙脑疫苗供应较为紧张，主要原因为：一类疫苗由省级疾控机构上一年底集中采购，陕西省2017年乙脑疫苗的中标企业为中国生物制品总公司下属的成都生物制品研究所，因厂家生产能力有限，导致全市部分接种点乙脑疫苗短期缺货。

张先生质疑，疫苗断货难道没有应急保障措施吗？“能不能让相关部门给协调解决，让孩子跨区域打疫苗，或者给张家堡这边增加点乙脑疫苗？”

1月31日，记者联系到了未央区张家堡社区卫生服务中心，一名工作人员证实了乙脑疫苗短缺的情况。她解释，疫苗缺货主要是由于流动人口过多导致的，二胎政策放开后，出生的小孩越来越多，导致疫苗供应量不足。

针对张先生询问的“跨区域打疫苗”问题，工作人员解释，“西安每个辖区每年都有计划，非户口所在地是不能为孩子提供疫苗的。”

随后，记者又联系到了西安市未央区疾控中心。计免科工作人员称，“每个社区疫苗都是定额发放的，大概是每个月9号10号，张家堡社区1月的乙脑疫苗已经发了，可能是已经打完了。乙脑疫苗下个礼拜会再次发放，家长可以提前询问卫生服务中心工作人员是否有货，以免白跑一趟。”

编辑： 沈晓芳