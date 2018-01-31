春运期间 西安地铁设手推车帮乘客运送行李

西部网讯（记者 鄢山宇）今年春运从2月1日开始至3月12日结束，共计40天。1月31日，记者从西安地铁了解到，为满足旅客的出行需求，春运期间，西安地铁线网高峰时段最大上线列车将达102列，在北客站、五路口等重点交通接驳车站将特设“爱心手推车”，主动为乘客提供打包、运送行李等，帮助乘客出行。
春运期间 地铁线网最大上线列车将达102列
依照往年运营数据及春运客流特点分析，2018年春运客流预计分为三个阶段。2月1日至2月14日，第一阶段的客流水平将高于平时工作日，预计日客流在190～210万人次；2月15日至2月21日的春节假期为客流的最低点，预计日客流在48～134万人次；2月22日至3月12日受元宵节、春运返城、学生返校等叠加客流影响，或将出现多次单日客运量高峰，预计日客流在160～220万人次。
为满足旅客的出行需求，春运期间，西安地铁线网高峰时段最大上线列车将达102列，线网准备备用列车6列，如遇突发客流，将及时调整运力，视线网客流情况随时准备加开，缓解客流；同时将根据各车站的“一站一预案”优化部署，做好客运服务、设备巡检、票务应急等人员的准备。
西安地铁已提前开展设备设施大检查，排除安全隐患。春运期间，西安地铁将执行一级安检模式，做到“逢包必检，逢液必查，逢疑必问”，杜绝危险品入站上车。
重点交通接驳站设手推车 为旅客运送行李
结合春运期间外地游客多，行李物品多等特点，西安地铁在北客站、三爻、汉城路、五路口、纺织城等重点交通接驳车站特设“爱心手推车”，主动为乘客提供打包、运送行李、乘车指引等服务，帮助乘客安心出行。
在大雁塔、钟楼、永宁门、大明宫西等旅游景点附近车站设置“温馨服务台”，为外地游客及需要帮助的乘客提供旅游咨询、免费热水、应急药箱等多项人性化服务.
目前，西安地铁的“爱心预约”服务已覆盖全线63个车站，老、弱、病、残、孕等出行需要帮助的乘客，可在出行前一天通过微信（西安地铁运营号）或电话预约（029—89093175）的方式留下自己的出行信息，便可享受到地铁员工定时定点的专属服务，体验“联程服务一体化”。
编辑： 魏梅
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