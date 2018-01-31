女子点燃自家爬上五楼跳下身亡 生前疑似有抑郁症

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 南岳）今天（1月31日）上午九点多，西安市高陵区的一个小区里突然浓烟四起。

这是今天上午九点多发生在西安市高陵区马家湾一小区的一幕，有明火从房屋内冒出，而且伴随着浓浓的黑烟。

小区物业：“我们先去把电源、天然气给关了，消防大队、公安、120都过来了。”

中午一点，记者赶到了事发小区，可以看到起火单元楼的外墙已经被烧黑。进入单元楼内，仍能闻到呛人的烟味儿，在着火的单元楼二层，可以看到整个楼层都已经被烧成了黑色，家里面也已经被烧得一片狼藉。

小区业主：“我上午在家睡觉呢，我听人说着火了，我就出来了，烟大的很。着火以后整个楼的人都跑了下来。”

当时有人看到着火的人家里有一个小伙子跑了出来，而她的母亲则当场死亡。

小区业主：“等我们下来的时候，人家说这女的已经不行了，120都没拉，直接拉殡仪馆了。”

而根据知情人提供的照片，该女子并不是因为烧伤或者浓烟窒息死亡，而是掉在了单元楼二楼的平台上，符合高空坠落死亡的特征。在西安市公安局高陵分局马家湾派出所，记者见到了处理此事的民警。

西安市公安局高陵分局马家湾派出所民警张宇：“经我们了解死亡女子疑似有抑郁症，将自己家客厅的沙发点着，点着火之后，她从自己家带了个凳子，跑到五楼和六楼楼梯间的窗户旁边，踩着凳子从楼梯间的窗户上跳了下来。”

这起悲剧发生后，死亡女子的丈夫也赶回了家中。目前，该女子纵火的原因以及其它案件细节，民警仍在调查当中。













编辑： 张娟