小区停电数天 住户有人住宾馆有人楼道内生火取暖

西安南郊中环国际城一栋住宅楼里，有住户搭起火盆烧火取暖。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 曹博棋）搭起火盆烧火取暖，这一幕就发生在西安南郊中环国际城一栋住宅楼里，之所以采用这种方式取暖，是因为最近几天，所有和电有关的取暖设备，这个小区里都没法使用。

小区住户：“停电，今天已经第五天了，上周五停到现在，现在连手机电都充不了。”

小区住户告诉记者，小区本身没有供暖，冬天就是靠着空调等设备取暖，如今停了电，家中温度宛若户外，走进住户家，确实冻得人瑟瑟发抖

小区住户：“实在是太冷了，家里这个温度，我现在穿着棉袄戴着帽子，我现在都抖，我娃今年上高三呢，我现在不敢让娃回来，有多厚穿多厚，只能这样子了，线衣，保暖衣，下来是这，保暖衣，穿五六层子。”

由于家中的温度实在难以忍受，许多住户都被迫住进了宾馆。

小区住户：“宾馆么，屋里冷的就住不成。”

小区住户：“我平时住宾馆，现在就只能住宾馆，让娃不敢回来，娃现在住宿舍，我住在宾馆，现在过的就是这日子。”

究竟是什么原因导致小区在如此寒冷的天气里停电数天呢？随后，记者也见到了小区的物业工作人员。

物业工作人员：“地下的线烧断了，现在从空中又架了线，又买了电缆，以前电缆都报废了，又买了600米电缆，新架的电缆，今天晚上保证修好，没问题。”

有了工作人员的保证，住户们本应该感到放心，但大伙却是一点都安不下心，因为这电缆已经坏了好多次了，小区总是停电的关键，并非电缆。

小区住户：“变压器要增容，或者给西区独立装一个变压器，就把问题解决了，变压器还是用的临时电，把居民用电接了，那是最好的。”

如此寒冷的天气，住户们有家难回，即便回了家，还要担心随时可能到来的停电问题，也不知道大伙还要等多久，才能在家中用上放心稳定的电。

编辑： 张娟